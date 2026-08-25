Pau Sans y Pinilla, de la banda a competir por la mediapunta en el Real Zaragoza

Ni Pau Sans ni Pinilla se habían desenvuelto con asiduidad en banda a lo largo de su carrera. Ambos habían ejercido más desde la mediapunta o, como en el caso de Pau, también arriba del todo. Siempre por dentro, entre líneas y cerca del área. Sin embargo, su llegada al primer equipo del Real Zaragoza estuvo presidida, en ambos casos, por una caída a banda poco fructífera y menos convincente. Pinilla, como antes le había sucedido a Pau, partía mayormente desde el costado izquierdo del ataque, de fuera adentro, a pie cambiado y con el consiguiente y obligado trabajo defensivo en ayuda del lateral.

Sin embargo, Ibai va dejando claro que el sitio de ambos está por dentro, su hábitat natural y al que parecen destinados a volver de una vez. De hecho, todo apunta a que los dos aragoneses competirán por ocupar la mediapunta en ese 4-2-3-1 llamado a ser el dibujo de cabecera del entrenador zaragocista. Allí, justo por detrás del delantero, Pau y Pinilla serán las opciones. O, al menos, ese es el plan.

Porque en ese once ideal hacia el que Ibai avanza, el delantero de referencia sería Delgado (con Espiau a la espera), que ya ha demostrado conexión y buena sintonía con Pau, máximo realizador blanquillo en la pretemporada con tres dianas. Todas ellas, por cierto, anotadas por dentro, lejos de un costado en el que el instinto y la afinidad con el gol del canterano pierden enteros.

En ese reparto de roles que Ibai perfila en los días previos al inicio del campeonato aparecen Hansson y Vadillo en la parte izquierda del ataque. Iker se ha ganado a pulso competir por ese puesto vacante por el cambio de posición de Pau, si bien el club no pierde de vista el mercado en busca de ese atacante que pudiera ejercer tanto en la mediapunta como en banda. En la derecha, en todo caso, la cosa está clara, con Jardí y Cuenca como alternativas, aunque el aragonés ya ha dejado patente que puede desenvolverse en cualquier posición del frente ofensivo, al igual que Tobajas o Monzón, otras dos opciones para ejercer por dentro.

Ya lo advirtió el propio Ibai en Boltaña: «Pini creo que es innegociable que juegue por dentro, habrá veces que pueda jugar fuera, pero es un jugador que entre líneas se mueve muy, muy bien y puede ser importante. En Pau no lo veo tan fijo», dejó entrever. Lo pasó a la punta y ya no volvió.