El Real Zaragoza vuelve al trabajo con 400 aficionados en la sesión y con la baja confirmada de Diego González

El Real Zaragoza volvió a abrir este martes el entrenamiento a la afición y unos 400 seguidores zaragocistas siguieron la sesión de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva en la que Ibai Gómez y sus futbolistas comenzaron a preparar el duelo ante el Nástic de Tarragona con el que empezará la Liga en Primera RFEF el domingo en el Nou Estadi Costa Daurada a las 21.30 horas. El Zaragoza desde la llegada de Ibai y en este proyecto está haciendo habituales los entrenamientos de puertas abiertas, que de momento están siendo los primeros de cada semana, aunque la actual es la más especial de todas al ser la que precede al inicio del campeonato. En la sesión no estuvo Emil Hansson, tras rescindir su contrato con el club por problemas personales.

En el entrenamiento no ha participado, como se esperaba, Diego González, ya que tal y como anunció este diario el pasado sábado su presencia ante el Nástic era más que complicada, al ser baja casi segura por la contusión cerebral que sufrió en un choque de cabezas con Zarandona en el duelo del viernes ante el Bilbao Athletic. Por esa contusión, que le dejó inconsciente unos minutos, alrededor de 5, fue evacuado en camilla y pasó la noche en observación en el Hospital Quironsalud.

El protocolo FIFA

El jugador está bien, reposando en su domicilio, pero el protocolo de la FIFA exige repetir el TAC que se le hizo, lo que tendrá lugar este miércoles, y no realizar entrenamientos de alta intensidad en unos 10 días desde el golpe, por lo que su presencia ante el Nástic ya está completamente descartada. Pendiente de la llegada de Iranzo, cuando el Valencia le deje viajar a Zaragoza en una operación que ya está plenamente acordada por los clubs, Ibai solo tiene de centrales a Tachi y Barrachina, además de la opción de Saidu, por lo que el juvenil Javier Berdejo, que debutó en el amistoso ante el Numancia, ha estado en la sesión. Así, Barra apunta a titular este domingo con el propio Tachi.

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Diego Monzón también sigue al margen por el esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho que sufrió en el partido ante el Villarreal B el 15 de julio y que le va a tener unas dos semanas de baja, po lo que en principio tampoco llegará al encuentro en Tarragona. En el entrenamiento de este martes han estado los jugadores del filial Vadillo y Tobajas., más que habituales, además del mencionado Berdejo y el meta Manolache.