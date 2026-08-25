Rubén Sellés, exentrenador del Real Zaragoza, toma las riendas del AEK Larnaca

Rubén Sellés ya tiene trabajo después de su salida el 2 de marzo y en la jornada 28. El técnico valenciano, que fue destituido en el Real Zaragoza en el tramo final de la pasada campaña, es el nuevo entrenador del AEK Larnaca de Chipre, según recogen los medios oficiales del club.

"El técnico de 43 años (15/06/1983), nacido en Valencia, comenzó su carrera como entrenador en 2008 como miembro del cuerpo técnico del Aris de Salónica, para luego pasar al Villarreal. Posteriormente, formó parte de los cuerpos técnicos del Shinnik Yaroslavl, Neftçi, Strømsgodset, Qarabağ, Aarhus GF y FC Copenhague, mientras que en la temporada 2020/21 fue el primer entrenador del Valencia Sub-18", recoge el anuncio oficial, que añade, en este sentido, que "en 2022, se trasladó a Inglaterra para unirse al Southampton, donde inicialmente trabajó como entrenador asistente y luego asumió el cargo de entrenador principal del club de la Premier League. Posteriormente, dirigió al Reading, al Hull City y al Sheffield United, mientras que su último destino como entrenador fue el Real Zaragoza en España".

La estancia de Sellés en el Zaragoza comenzó mal, con tres derrotas consecutivas en sus primeros partidos en un banquillo que primero había ocupado Gabi y que después habitaría durante una sola jornada Emilio Larraz. Tras una reacción posterior, el técnico volvió a perder el rumbo hasta ser despedido con un balance de cuatro victorias y trece derrotas en 18 partidos, con el Zaragoza a ocho puntos de la permanencia con solo ya 14 jornadas por delante. Cuando llegó, la salvación estaba a cinco, se amplió a nueve tras los tres primeros fiascos y se redujo luego a dos para volver a crecer. David Navarro tomó el relevo pero tampoco pudo evitar el histórico descenso a Primera RFEF.

Ahora, Sellés aterriza en Chipre para dirigir a un AEK Larnaca que acaba de ser eliminado de la Conference a manos del Beitar Jerusalem.