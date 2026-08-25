El Valencia obliga al Real Zaragoza a seguir a la espera por Iranzo

Continúa el culebrón en torno a la más que probable llegada de Rubo Iranzo al Real Zaragoza. Y es que el Valencia mantuvo a lo largo de todo el lunes el suspense hasta el punto de que su entrenador Carlos Corberán llegó a meditar la posibilidad de hacer ficha al zaguero ante la lesión del lateral Justin De Haas. Sinembargo, esa vía quedó descartada finalmente y, si no hay más sorpresas y demoras inesperadas, el jugador estaría en condiciones de entrenar ya este martes con sus nuevos compañeros en la sesión programada por el cuerpo técnico liderado por Ibai Gómez tras las dos jornadas de descanso posteriores al encuentro del sábado en Soria ante el Numancia (2-1), el último amistoso del verano.

De este modo, todo apunta a que la larga espera tocará ya a su fin y que Iranzo será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador del Real Zaragoza. El central, objetivo prioritario para el club aragonés desde comienzos de verano, estaría destinado, incluso, a formar parte del once inicial del cuadro blanquillo el domingo en el estreno liguero ante el Nástic (21.30 horas). La lesión de Diego González, aún convaleciente tras sufrir una contusión cerebral el pasado viernes ante el Athletic Club B, y la salida de Carrillo rumbo al Mérida dejan a Ibai con solo dos centrales disponibles (Tachi y Barrachina), lo que aumenta la necesidad de que Iranzo se incorpore cuanto antes y acumule entrenamientos antes de la competición.

En este sentido, Lalo Arantegui, director deportivo del Zaragoza, expuso la semana pasada su deseo de que los dos jugadores aún por llegar (un central y un lateral derecho) pudieran entrenar con el grupo toda esta semana.