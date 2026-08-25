Valery, a punto de llegar a la primera división portuguesa tras su efímero paso por el Real Zaragoza

Valery Fernández, uno de los jugadores que formaron parte de la plantilla del Real Zaragoza que descendió el curso pasado a Primera RFEF, también ha encontrado un nuevo destino. Según ha podido conocer este diario, el catalán, de 26 años, ha cerrado su fichaje por el Académico Viseu, de la Primera División portuguesa, que anunciará en las próximas horas la incorporación del gerundense una vez que el jugador, por el que también se había interesado el Sabadell y que contaba con alguna propuesta de Arabia, se haya decantado por aceptar la oferta de la entidad lusa.

Valery, que llegó al Zaragoza hace un año como el gran fichaje del verano y llamado a ser uno de los jugadores más determinantes de la categoría, no tuvo un paso afortunado por el equipo aragonés, en el que recaló libre tras rescindir con el Girona y después de una difícil cesión en el Mallorca marcada por problemas de salud mental que el atacante reconoció en una entrevista concedida a finales de noviembre del año pasado a este diario. "Hubo un momento en que me costaba incluso ir a entrenar y no podía rendir. Por eso, el objetivo en verano era ir a un club que confiara en mí, me tratara con cariño y yo estuviera convencido de que me pudiera ayudar a volver a tener ilusión después de haberlo pasado tan mal. Tuve otras propuestas, pero el Zaragoza encajaba con mis valores y decidí venir a muerte con ese objetivo de volver a estar bien de cabeza para luego rendir en el campo. Porque sin la cabeza bien no puedes rendir en tu día a día seas quien seas y en cualquier profesión", admitió el catalán.

A su llegada a Zaragoza, Valery tuvo que recuperarse del todo de una lesión en el hombro que le obligó a ralentizar el trabajo de pretemporada. Pero la campaña del gerundense apenas tuvo momentos buenos más allá de un efímero estado de gracia con Sellés antes de que otro problema en el hombro (luxación en un entrenamiento)en marzo le obligara a decir adiós a la temporada.

El Zaragoza le firmó por tres años, hasta 2028, con uno de los salarios más elevados de la plantilla. Participó en 18 partidos de Liga y uno de Copa, con poco más de 1.030 minutos oficiales.