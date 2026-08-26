Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. "Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses"

Cuatro meses exactos, entre el 26 de abril, cuando Esteban Andrada, entonces cedido en el Real Zaragoza desde Monterrey, le propinó un puñetazo a Jorge Pulido en el derbi ante el Huesca, en los últimos instantes de ese choque, y el 26 de agosto, cuando ha vuelto a jugar, esta vez con Rayados en semifinales de la Leagues Cup y con victoria y pase a semifinales para el cuadro mexicano (2-1) frente a Chicago Fire de Lewandowski, con buena actuación del arquero. 122 días de castigo ha pasado el meta argentino, que ha tenido que cumplir los 13 partidos que le impuso Disciplina, 12 por la acción violenta sobre el central del Huesca y uno más por la doble amarilla que le mostró´Arcediano Monescillo, colegiado de aquel derbi que terminó con derrota y zaragocista y con paso firme hacia Primera RFEF.

"Se tardó un poco, la verdad es que lo pasé mal, ya me había arrepentido en su momento cuando salí a declarar. La gente que me conoce sabe la clase de persona que soy y en ese momento me arrepentí mucho. Este proceso de meses lo tomé con mucha calma y estoy agradecido al club que fue el que me abrió las puertas otra vez y confió en mí y darle yo ese grano de arena para llegar al semifinal", diijo Andrada en Multimedios Deportes Méxicotras ese partido, donde tambiñen agradeció la confianza del técnico, Matías Almeyda, en él. "Me dio esa confianza de que iba arranacar el partido y donde me toque yo voy a a intentar aportar"

Para Matías Almeyda, Andrada es su portero titular desde su llegada al banquillo en junio. El entrenador argentino pidió que el exzaragocista se quedara pese a que aún tenía que cumplir ocho partidos de castigo de regreso de su cesión del Zaragoza. Y demostró su confianza nada más que pudo el extécnico sevillista, dándole la camiseta de titular y sentando a Luis Cárdenas, que había ocupado el sitio de Esteban desde que a mediados de julio arrancó el Apertura mexicano.

Andrada en un partido con Monterrey. / MONTERREY

Andrada también perdió una buena parte del salario por esos dos meses que no ha podido jugar en Rayados, donde se quedó sin jugar los partidos del Apertura de México ante Santos, Necaxa, Atlas, Juárez y León y los de la Leagues Cup de la Concacaf frente a Orlando City, Inter Miami y Nashville. En España había dejado de jugar los últimos duelos de la temporada con el Zaragoza por ese castigo, quedando fuera de los choques ante el Granada, el Valladolid, el Sporting, la UD Las Palmas y el Málaga.

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El portero, a titulo individual y sin que el Zaragoza lo hiciera con las alegaciones al acta de ese día de Arcediano Monescillo, presentó recurso ante el Comité de Apelación, que fue desestimado y acudió al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que ni se pronunció. Además, cuando FIFA le notificó la sanción desde la Federación Española, presentó un pliego de descargo y fue al TAS, pero no le aceptaron rebajar la sanción. De hecho, desde el entorno del jugador se asegura que la falta de apoyo del Real Zaragoza ha sido decisiva para que se hayan tumbado las alegaciones para buscar rebajar su sanción.