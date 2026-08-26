El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza

Ha tenido que esperar mucho más de lo previsto, porque su deseo de jugar en el Real Zaragoza si salía del Valencia, en un interés adelantado por este diario el 5 de agosto, estaba claro y la intención del club aragonés de ficharlo era firme desde hace semanas, pero este miércoles es por fin el día de Rubén Iranzo, que viaja por la mañana a primera hora desde su Picaña natal para llegar a Zaragoza. Probablemente Rubo no lo haga a tiempo para el entrenamiento (10.00 horas) y se ejercite por la tarde, para firmar un contrato de tres temporadas, con un traspaso a coste cero y en el que el Valencia se reserva un 25% del pase y un derecho de tanteo.

Desde el sábado está la operación autorizada en Valencia por Ron Gourlay, CEO del club, pero todo se paró primero por las dudas de Corberán en si hacerle ficha para jugar ante el Betis ante las bajas, algo que fue desestimado finalmente por el club y el entrenador y después por la propia lentitud de la entidad, que vive con los tiempos de singapur, donde reside su máximo accionista, Peter Lim. El lunes por la tarde y el día de ayer se los pasó Iranzo esperando la autorización, este martes estuvo por Paterna, donde no entrenó al jugar por la noche el Valencia y hasta pensaba que iba a llegar a la sesión vespertina del Zaragoza. No lo hizo porque la autorización llegó por la noche. Vía libre. Iranzo será el decimocuarto fichaje de este verano, que se quedan en 13 por la espantada de Emil Hansson.

Iranzo, que tuvo molestias en el tobillo a finales de julio y se perdió entrenamientos, llega ya recuperado y dispuesto a jugar si es necesario contra el Nástic. Rubo, central de 23 años, con 1,82 metros y que fue internacional sub-19, entró en la cantera del Valencia en benjamines, es el capitán del Mestalla y ha jugado ya 12 partidos con el primer equipo desde que en la 21-22 se estrenó con Bordalás. En la pasada campaña participó en cuatro encuentros del Valencia de Corberán, tres de ellos de Copa, anotando un gol en Burgos.

El Valencia tiene cubierto ese puesto en el eje de la zaga (Tárrega, De Haas, Copete, estos dos lesionados ahora, Diakhaby e Iker Córdoba, de regreso de su cesión) y el Mestalla en Segunda RFEF ya se le queda pequeño. Rubo es un defensa aseado con el balón, rápido y fuerte, al que su nivel técnico le permite jugar de lateral derecho.

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De hecho, en el primer equipo lo ha hecho mucho más en esta demarcación en el costado y para algunos es la posición en la que más puede rendir. Sin embargo, Ibai y Lalo lo quieren para el eje de la zaga y lo han esperado lo que ha sido necesario, para completar una demarcación en la que ya están Tachi, Diego González, Barrachina y el propio Iranzo, con la opción de Saidu, si es que al final no sale el ghanés, claro.