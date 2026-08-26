El Europa no afloja con Campeny y la operación puede atascarse definitivamente

El CE Europa se mantiene firme en su pretensión de pedir al Real Zaragoza 80.000 euros por el traspaso de Arnau Campeny, ahora mismo el gran objetivo para reforzar el costado derecho de la zaga con un futbolista de 29 años que también puede jugar de central, que de hecho en su carrera lo ha hecho más veces en esa posición. El entorno del jugador, que ya ha dado el sí a una oferta por un año del club aragonés, empieza a ser pesimista en que el club catalán rebaje sus pretensiones, ya que el Zaragoza no va a llegar a esas cifras, ni siquiera a la mita de ese traspaso.

El futbolista, uno de los capitanes, renovó hasta 2027 después de cinco temporadas en el Europa en julio pasado, aunque con un compromiso verbal de que si llegaba una propuesta de un club de superior categoría o de mayor nivel se le facilitaría la salida con una compensación mínima que rondaría los 10.000 euros, teniendo en cuenta que al jugador de Arenys se le debían algunas cantidades. Así, la operación salía de muy bajo coste para el Zaragoza, aunque ahora mismo el fichaje se ha atascado y amenza con no llevarse a cabo. Esa es la impresión que se tiene en el entorno del propio defensa, que está presionando todo lo posible para que el Europa acceda al traspaso en las condiciones que se le habían prometido.

La negativa provisional de Sangalli

La de Arnau es una alternativa mucho más accesible que la de Marco Sangalli, ya que el exjugador del Racing era el gran sueño para ese costado derecho de la zaga, aunque el futbolista vasco pidió un tiempo para apurar sus opciones en Segunda tras acabar contrato con la entidad cántabra y ha rechazado, por el momento, la oferta zaragocista. Si llega Sangalli, será el último día de mercado, el martes. La necesidad de reforzar ese costado de la zaga ha acelerado la opción de Campeny, que puede cristalizar solo si el Europa baja sus pretensiones.

El futbolista nacido en Arenys de Mar (02-01-1997), formado en la Damm para pasar después por el Barcelona juvenil y el filial del Deportivo, llegó después al filial del Llagostera para saltar al primer equipo y más tarde arribar al Horta y al Granollers para que encontrara su sitio en el Europa, entonces en Segunda RFEF en 2021. El 30 de julio pasado se anunció su renovación por el Europa por una temporada más, que iba a ser su sexta en el club catalán, rival zaragocista en el Grupo 2 de Primera RFEF, donde el curso pasado disputó 34 partidos de Liga en la categoría de bronce, con 32 de ellos de titular y dos goles, además de un choque más de Copa en la que ha sido su mejor temporada en un equipo con el que logró el ascenso en la 24-25. Campeny es toda una institución en el conjunto barcelonés, con 140 partidos con esa camiseta, 136 de titular.

Lateral y central

Se trata de un lateral contundente y firme, que esta temporada ha repartido sus minutos, más o menos a la mitad, entre ese puesto y el de central en Primera RFEF, mientras que en su carrera ha jugado más en el eje que en el costado, aunque también puede hacerlo en la parte diestra de una zaga de tres. Así, la idea del Zaragoza es que completaría la posición en la banda con Jokin Gabilondo, también fichado en este verano para esa demarcación, aunque el vasco es un futbolista de mayor proyección ofensiva. Es un jugador muy competitivo, firme atrás y que en fase defensiva destaca mucho más que en la ofensiva, por lo que esa polivalencia también puede venir bien a Ibai.