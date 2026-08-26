El ex del Real Zaragoza que hace historia en Champions League con un club nacido hace menos de una década

Viejos conocidos del Real Zaragoza están teniendo un gran protagonismo en las eliminatorias que dan acceso a la Champions League. Mientras Julio Velázquez puede lograr el billete a la fase Liga de la máxima competición europea con el Levski de Sofía si supera al AEK de Atenas, Akim Zedadka ya forma parte de la historia del Sabah FK de Azebaiyán que eliminó al Hapoel Beer Sheva y jugará por primera vez contra los más grandes del Viejo Continente.

El conjunto azerí logró una remontada memorable ante los israelitas en el playoff de acceso. Tras perder por 2-1 en la ida, el Sabah se impuso por 5-2 en la vuelta después de la prórroga y consiguió por primera vez en su corta historia un billete para la Champions League. Zedadka, que vistió la camiseta del Real Zaragoza en la temporada 2023-24, formó parte de una eliminatoria histórica para un club que todavía está construyendo su lugar entre los grandes del fútbol europeo.

El lateral derecho llegó a La Romareda en el mercado de invierno de 2024, cedido por el Lille, para reforzar una plantilla que buscaba estabilidad en Segunda División. Su fichaje generó cierta expectación por su experiencia en el fútbol francés y por haber pasado por clubes como Clermont, Auxerre o Lille antes de aterrizar en la capital aragonesa. Fue uno de los pocos jugadores de esa campaña que se ganó rápidamente el cariño de la exigente afición gracias a su sacrificio y atrevimiento en la banda derecha.

Su paso por Zaragoza terminó al finalizar aquella cesión, cuando regresó al club propietario de sus derechos, donde no le renovaron el contrato y se marchó a Polonia. Desde entonces, Zedadka ha continuado una carrera internacional que ahora le lleva a vivir uno de los momentos más importantes de su trayectoria en un fútbol en pleno crecimiento. A sus 31 años, el defensa jugará la Champions con el Sabah FK un equipo que representa una de las historias más sorprendentes del fútbol continental reciente.

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Presentación de Zedadka con la camiseta del Real Zaragoza / ANDREEA VORNICU / EPA

Un club nacido en 2017

El Sabah FK fue fundado el 8 de septiembre de 2017 y en muy poco tiempo ha pasado de competir en la Primera División de Azerbaiyán a codearse con clubes de la élite europea. Su crecimiento ha sido meteórico y se ha convertido en una de las grandes alternativas al dominio del Qarabag, el equipo que durante años ha llevado el peso del fútbol azerí en Europa dando algún que otro susto a conjuntos españoles como el Atlético de Madrid.