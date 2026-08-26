Francho, Liso, Ale Gomes y el proyecto de cantera de Bobby Aitkenhead para el Real Zaragoza

El 11 de mayo de 2019, en Balaídos, el Real Zaragoza se proclamó campeón de la Copa de Campeones juvenil después de derrotar en la tanda de penaltis al todopoderoso Villarreal, en el que jugaban entre otros Álex Baena, Jorgensen, Fer Niño o Tasende. El encuentro había acabado 0-0. Siete años después, ninguno de los jugadores que formaban parte de aquel mítico equipo sigue en el Real Zaragoza.

El último en irse ha sido Francho Serrano, traspasado de mala manera al Getafe a cambio de casi nada: conservar el 30% de sus derechos en una hipotética operación de futuro y después de que las posturas económicas entre el ya excapitán y la SAD se fueran distanciando a lo largo del verano. El sueldo del canterano era inasumible para el club en Primera RFEF con la fórmula heredada. Francho está jugando ya en la élite, no con la camiseta que hubiera soñado, sí con la azulona del Getafe.

En la carta a los abonados, Bobby Aitkenhead, nuevo mandamás del Real Zaragoza tras la compra ejecutada por A.GAIN el pasado verano, prometió sustentar su proyecto para el conjunto aragonés en cuatro pilares. Uno de ellos era el trabajo con la cantera. De momento, este verano han salido del club otros cuatro productos de la Ciudad Deportiva: Adrián Liso cedido al Mallorca por 500.000 euros y una opción de compra de entre 3 y 3,5 millones de euros en caso de ascenso o por número de partidos además de una plusvalía de una posible venta futura, Ale Gomes al Venezia a cambio de dos millones y algo más en variables, Juan Sebastián al Andorra de Segunda y, por último, Francho al Getafe.

En los últimos seis años, los mejores activos de la cantera han volado de la ciudad. En 2020, Raúl Guti se fue al Elche (aunque el año pasado regresó en una operación de intercambio con Marc Aguado), en 2024 Alejandro Francés firmó por el Girona de Primera (cuatro millones) y en 2025 Iván Azón por el Como italiano (dos millones más variables) y Marcos Luna, por el Almería (600.000 fijos). Además de otros todavía de menor edad, como Gorka Buil o Samu Borniquel.

Vadillo y Tobajas se hacen un selfi tras el partido en Logroño. / REAL ZARAGOZA

Todos los responsables directivos que han pasado por el club en este tiempo han tratado de retener el talento aragonés y ninguno lo ha conseguido. Bobby Aitkenhead también se ha comprometido a ello. Dada la compleja situación financiera del Real Zaragoza, ya era difícil hacerlo en Segunda División. Tan difícil que no lo logró con nadie. Es decir, era imposible. Será todavía más complicado ahora en Primera RFEF.

Con varios ejecutivos como ideólogos, la SAD ha tratado de frenar la marcha de los mejores proyectos futbolísticos jóvenes con fórmulas jurídicas de distinto tipo. Ninguna ha surtido efecto. Al final, el problema es tan complejo de resolver como sencillo de entender. Ya sucedía en Segunda. En Primera RFEF el problema se acrecentará: el Real Zaragoza no puede competir para retener el talento estando donde está.

Las emociones y el sentimentalismo no son argumentos suficientes. Hay que subir escalones, estar en disposición de pagar más, contar con una estructura mejor y unas instalaciones de otro calado. Lo que sí puede seguir haciendo el Real Zaragoza es continuar produciendo talento y darle paso: Pau Sans, Lucas Terrer y Marcos Cuenca serán importantes en Primera RFEF. Veremos si Saidu continúa. Y cuáles son los roles de Barrachina y Hugo Pinilla. Vadillo, Tobajas y Monzón han levantado la mano durante la pretemporada. A ellos les llega ahora la oportunidad de sus vidas.