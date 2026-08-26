El icónico número de Álex Gomes en el Venezia y su espera para debutar en la Serie A

No debutó Álex Gomes en el estreno liguero del Venezia en el Pierlugi Penzo el pasado lunes con derrota ante el Lecce por 0-2. El conjunto veneciano de Giovanni Stroppa no tuvo un buen estreno en su retorno al Calcio y Gomes, que ha jugado en muchos de los amistosos de la pretemporada, guardó sitio en el banquillo sin minutos a la espera de un debut que puede llegar en San Siro este viernes. El club italiano, que ha pagado 2 millones más unos pequeños bonus y ha firmado al jugador nacido en Zaragoza y de ascendencia caboverdiana hasta 2031, cinco años, tiene confianza plena en Gomes, que irá entrando poco a poco en un equipo que además juega con tres centrales atrás.

Contra el Lecce fueron Schingtienne, Bell-Kotchap y Franjic, y además de Gomes el club tiene a Halhal y al uruguayo Matías Moreno, ahora lesionado. El zaragozano, a sus 18 años, va a ir teniendo que ganarse los minutos en su nuevo club a la espera de ese debut que puede llegar ante el Milan. Tras llevar en toda la preparación el 36, ha elegido Gomes como dorsal el 95, un número que al zaragocismo le evoca a la Recopa, a su momento de mayor gloria, aunque el defensa lo ha elegido por superstición, ya que el 5 es su número favorito y ya estaba cogido por el lateral izquierdo Haps.

Álex Gomes, firmando su contrato como nuevo jugador del Venezia el pasado jueves / Venezia FC

Gomes, cuyo traspaso se cerró desde el Real Zaragoza el 9 de julio y ya comenzó la pretemporada con el primer equipo italiano, se ha adaptado bien a su nueva ciudad, para lo que aceleró el aprobado del carnet de conducir y vive en su nuevo destino junto a su madre, María. El defensa cumplió 18 años el pasado 14 de febrero y su llegada al Venezia es como miembro a todos los efectos del primer equipo. Así ha hecho la pretemporada y así va a ser el resto del curso.

Gomes, una de las joyas de la cantera, dejó el Zaragoza este verano tras su gran irrupción en edad juvenil la temporada pasada, con 15 partidos, 13 de ellos de Liga y 930 minutos en total. La apuesta del Venezia, y de otros clubs que lo quisieron, fue muy fuerte en sus condiciones y el club blanquillo sacó un jugoso traspaso. Gomes, internacional sub-18 y que ya está jugando en la fase de clasificación para el Europeo sub-19 (5 partidos entre ambos), llegó a la Ciudad Deportiva en el primer curso posible, en el Alevín B, tras dar en el Amistad sus primeros pasos.

Su preponderancia y sus cualidades físicas siempre le colocaron en un lugar destacado en la cantera zaragocista, en la que dio avances muy firmes hasta llegar al juvenil primero y al Aragón en el verano pasado. La fragilidad defensiva y física de los centrales del primer equipo, de Insua, Tachi, Radovanovic y Kosa, le abrió la puerta del primer equipo con Rubén Sellés, donde en Mutilva en Copa y ante el Deportivo y el Granada en Liga no tardó en mostrar su gran nivel.

Gomes, en un partido de la pretemporada del Venezia. / VENEZIA FC

Enseguida logró quedarse fijo en el primer equipo y sumar minutos, con actuaciones portentosas en el eje, como en Eibar, tras la lesión de Insua. Tenía entonces ficha y salario, muy bajo, menos de 12.000 euros anuales, del juvenil y contrato, firmado en 2024, hasta 2028 prorrogable tres más que el Zaragoza ejecutó en diciembre, sin llegar a un acuerdo con los nuevos agentes del jugador para que tuviera vínculo también hasta 2028, cláusula de diez millones (la otra era de un millón) y el salario mínimo de Segunda, alcanzado con objetivos, como otros contratos de ese tipo. Esa ejecución obligaba a que tuviera ficha A, salvo acuerdo anterior, y al no darse en enero y tener la necesidad de espacio físico en las fichas el Zaragoza para inscribir refuerzos, se le dejó sin dorsal en el primer equipo y se le mantuvo el estatus de juvenil.

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Lalo no pudo reconducir el conflicto desde su llegada en marzo, porque las distancias en su renovación fueron absolutas, y al final el Zaragoza solo pudo negociar una salida al mejor postor, con el Venezia como ganador, en una oferta inicial de 1,5 millones y que llegó hasta los 2 más bonus.