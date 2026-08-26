En el nombre del Pipo: Baraja avala la llegada de Iranzo al Real Zaragoza. "Es un relojito y va a un sitio ideal para él"

No es una persona cualquiera Rubén Baraja en la vida de Rubo Iranzo, ya que los padres del nuevo jugador del Real Zaragoza le pusieron su nombre por el centrocampista pucelano, que dominaba entonces la medular del posiblemente mejor Valencia de la historia, el que llegó a dos finales de Champions seguidas y ganó dos Ligas y una UEFA. Su familia, muy valencianista, manejaba la otra opción de David para el nuevo zaragocista (se acuerdan de Albelda, ¿no?). Ganó Rubén como elegido. Con los años, Baraja fue el entrenador de Iranzo en el equipo che, cuando alternaba filial y primer equipo. “Es un relojito”, asegura el Pipo, que entrenó al Zaragoza en el inicio de la 20-21 y que no tiene dudas: “Es un jugador muy interesante para el Zaragoza, no solo para el proyecto de este año sino también para el futuro, para crecer con ese club y con el equipo”, espeta.

“Puede utilizarse en las dos posiciones, central o lateral, para mí es más lateral, tiene muy buen físico para jugar ahí, velocidad, buen uno contra uno... Es bastante completo en el aspecto defensivo, muy concentrado, atento, tiene oficio y está en ese punto en que o jugaba en el primer equipo o tenía que salir, ya que llevaba dos o tres años ya en el filial y era necesario ese salto”, explica Baraja, ahora sin equipo tras su salida en diciembre de 2024 del conjunto valencianista, donde consiguió una permanencia casi milagrosa en la temporada 22-23.

"Es bastante completo en el aspecto defensivo. Técnicamente sabe lo que tiene que hacer, no es un virtuoso pero conoce perfectamente cuál es su papel. Y es un jugador de equipo, al poder estar en las dos posiciones, porque te puede ayudar en varios sitios"

En la siguiente, alineó a Iranzo en Copa ante el Arosa y le dio minutos en Liga ante el Celta. Son dos de los doce choques que ha jugado el nuevo defensa zaragocista en el primer equipo levantino, en el que debutó con Bordalás en la 21-22. Iranzo ha jugado más en el primer equipo de lateral, pero ha sido central en toda su carrera, desde que en benjamines entró en la cantera. A Angulo, su técnico estos años en el filial, se le pedía que lo pusiera más de lateral, pero siemre lo hacía de central.

El lado personal y la DANA

“Es un chaval fenomenal, de equipo, comprometido, con unas condiciones humanas increíbles. A nivel personal va a encajar muy bien allí seguro”, resume Baraja, que tuvo la oportunidad de darle más minutos a Iranzo con la lesión de Thierry Correia en octubre de 2024, cuando la DANA ocasionó una catástrofe en muchos municipios valencianos, también en Picaña, la localidad natal de Iranzo, donde el jugador y su familia vieron destrozados sus dos domicilios y dos automóviles. Iranzo ayudó en todas las tareas (parte de la plantilla fue también) y lo notó, al seguir entrenando cada día, en forma de lesión que cortó esa opción de jugar más partidos con Baraja.

Baraja da instrucciones con Jesús Vázquez, Iranzo y Canós en la temporada 23-24. / VALENCIA CF

“A nivel táctico es muy ordenado, sabe bien el oficio, lleva varios años entrenador con el primer equipo casi a diario, por lo que ha crecido mucho a todos los niveles”

“A nivel táctico es muy ordenado, sabe bien el oficio, lleva varios años entrenando con el primer equipo casi a diario, por lo que ha crecido mucho a todos los niveles”, espeta Baraja, que añade: “Técnicamente sabe lo que tiene que hacer, no es un virtuoso pero conoce perfectamente cuál es su papel. Y es un jugador de equipo, al poder estar en las dos posiciones, porque te puede ayudar en varios sitios. Creo que va a ser una buena incorporación, sin duda”.

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“El paso de ir al Zaragoza, que aunque esté en el Primera RFEF va a pelear seguro por ascender es un sitio ideal para él”, cierra el entrenador vallisoletano sobre el nuevo jugador zaragocista.