La sorpresa en la plantilla del Real Zaragoza con la salida de Emil Hansson: nadie lo esperaba

La salida de Emil Hansson del Real Zaragoza por "problemas personales" sorprendió a la plantilla en la tarde del martes, antes del entrenamiento vespertino del equipo, cuando les fue comunicada por el club, ya que Guido Baroli, director general y Lalo Arantegui, director deportivo, estuvieron en la sesión.

A los compañeros de Hansson se les comunicó lo mismo que en la información que facilitó la SAD, la salida por problemas personales y fue la entidad quien lo hizo, ya que el futbolista, que desde el 16 de julio, cuando empezaron las pruebas físicas había estado con sus compañeros, no se pasó por la Ciudad Deportiva el martes para despedirse en persona. Así, la noticia de su despedida causó estupor en la plantilla, al menos en la mayoría de los futbolistas.

Si se despidió de alguno de los compañeros fue vía telefónica porque Hansson ya se marchó de la ciudad en la tarde del martes con destino a Suecia, su país, aunque nació en la localidad noruega de Bergen. Es cierto que lo acaecido con el jugador ya lleva un tiempo gestándose y venía de atrás pero no lo es menos que todo se aceleró en los últimos días, después del amistoso ante el Numancia en Soria, donde fue titular.

No fue hasta el domingo cuando el club, y en concreto Lalo, tuvo conocimiento de la decisión de Hansson de marcharse de la ciudad y de rescindir de forma unilateral su contrato por dos años, hasta 2028, para no acudir a entrenar ya el martes, como así sucedió. A los compañeros de equipo se les dijo que si alguien quería profundizar más en los motivos de esa salida que podía llamar al futbolista, aunque obviamente quien más quien menos en ese vestuario sabe ya los motivos de esa marcha tras ser anunciada por el club a los jugadores y de forma oficial. Hansson ha tomado la decisión, según dijo la entidad, de alejarse del fútbol y centrarse en su vida personal y familiar.

Nuevo sesión sin Diego González y Monzón, bajas este domingo El Real Zaragoza, sin Hansson por supuesto, se ha vuelto a ejercitar este miércoles en un entrenamiento sin Diego González, por la contusión cerebral que sufrió ante el Bilbao Athletic el pasado viernes y que le hace ser baja el domingo en Tarragona, y Diego Monzón, que sigue recuperándose del esguince de tobillo que sufrió el 15 de agosto frente al Villarreal B y que tampoco llegará a ese duelo. Mientras, el resto de los jugadores se han ejercitado a las órdenes de Ibai y con los del Deportivo Aragón Vadillo, Tobajas, el meta Manolache y el central Berdejo, este del juvenil.

"El Real Zaragoza y Emil Hansson han llegado a un acuerdo para la finalización de su contrato. Esta decisión se adopta de forma conjunta después de que el futbolista trasmitiera al club una situación personal que le requiere realizar una pausa temporal en su actividad profesional para centrarse en sí mismo y en su entorno familiar", expuso la entidad en un comunicado, donde profundizó sin dar detalles en los motivos de la salida del jugador sueco, autor de un gol ante el Bilbao Athletic y de una asistencia en Villarresal y que había dejado a cuentagotas las muestras de su clase.

Un fichaje en su lugar

"El club tiene como prioridad el bienestar integral de sus deportistas por encima de cualquier consideración deportiva o contractual. En consecuencia, el club ha actuado con la firme voluntad de ayudar y facilitar este paso a Emil, comprendiendo, respetando y apoyando plenamente sus necesidades personales en este momento. Durante su etapa en el Real Zaragoza, Emil ha sido un ejemplo de profesionalidad, entrega y compromiso. Su dedicación diaria y sus valores le han convertido en una figura querida dentro del vestuario", añadió la entidad en un comunicado, donde cerró asegurando que "respeta y acompaña plenamente su decisión en este momento personal en el que necesita realizar una pausa y estamos convencidos de que afrontará este periodo con fortaleza y determinación".

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La salida de Hansson ha acelerado la determinación de la entidad de buscar un extremo en el tramo final del mercado, donde Borja Alonso (Betis B) es uno de los objetivos, aunque no el único. Ese jugador llenará el hueco dejado por el futbolista sueco, que solo ha estado un mes en el Zaragoza.