El 'caso Hansson', Pau, Cuenca, Terrer y la oportunidad de sus vidas en el Real Zaragoza

Hace unos meses, el Málaga logró el ascenso a Primera División con más de una decena de futbolistas de la cantera en su equipo, muchos de ellos con un peso específico muy importante en la conquista, razón fundamental para entender por qué esta historia de éxito sucedió. David Larrubia, Chupe, Dani Lorenzo, Izan Merino, Garrido o Diego Murillo formaban parte de la columna vertebral del Málaga que entró en la leyenda viniendo desde atrás, con un juego divertido de ver y tocando la cumbre en el momento exacto. Todos ellos jugadores muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años y criados en el vivero de la cantera malacitana.

Juan Funes, el entrenador, que sabía lo que tenía entre manos por su pasado, tuvo una fe ciega en ellos. La recompensa fue la máxima. Hace nada, en la temporada 23-24, el Málaga estaba en Primera RFEF, la categoría en la que el Real Zaragoza debutará este domingo en Tarragona frente al Nástic. Jokin Gabilondo formaba parte de aquella plantilla que subió ese mismo año. También David Larrubia, Dani Lorenzo o Izan Merino. O Einar Galilea, titular en la vuelta del club andaluz a la élite hace unos días.

Después de años de lujos artificiales que acabaron en miserias reales, el Málaga construyó un proyecto con la cantera como un pilar básico. Desgraciadamente, el Real Zaragoza ha caído al mismo pozo. A.GAIN y Lalo Arantegui tienen una buena oportunidad para clonar la idea con todas las particularidades que las diferencias entre plazas exigen. Quizá aquí no haya futbolistas con un recorrido tan extraordinario, más todavía después de años y años de ventas incesantes de los mejores valores de la Ciudad Deportiva.

Pero sí material suficiente para que parte importante de la base sobre la que levantar un nuevo Real Zaragoza sean varios jugadores de la casa. Muchas veces, el fútbol te coloca delante de momentos especiales. Ese momento ha llegado para Pau Sans, Marcos Cuenca, Lucas Terrer, Hugo Barrachina, Saidu o Hugo Pinilla. Tienen una oportunidad única en sus carreras.

Marcos Cuenca y Jaume Jardí hacen un ejercicio en un entrenamiento del Real Zaragoza. / Pablo Ibáñez

La pretemporada también ha servido para que varios de los que vienen por detrás den un paso adelante. Iker Vadillo ha sido una de las grandes revelaciones. El Zaragoza lo va a renovar. Ha llamado la atención su capacidad para regatear y para generar espacios donde es difícil encontrarlos. Rápido, hábil y con instinto goleador. Después de varias cesiones, empezó a dar un salto hacia arriba en la recta final de la temporada pasada con el Deportivo Aragón. El club sigue buscando un extremo, pero el desgraciado caso Hansson puede abrirle más puertas.

Jaime Tobajas tampoco ha perdido el tiempo. Es un jugador de barrio, con el físico por desarrollar pero con mucha picardía e intuición. El tercero en discordia ha sido Diego Monzón, un centrocampista al que la cabeza le funciona un segundo antes que los pies. Inteligente, de pase ágil, polivalente y con capacidad para entender lo que sucede a su alrededor.

Además, Lalo Arantegui, hijo del director deportivo, ha dado un rendimiento interesante en los minutos que ha dispuesto. El central Javier Berdejo, más joven, también debutó en Soria. Así, con gente como ellos, se gestó el Málaga que acabó en Primera División. Veremos de qué son capaces ellos y de qué es capaz el Real Zaragoza en los próximos tiempos.