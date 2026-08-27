El exjugador del Real Zaragoza que aparece en el documental de Mourinho en Netflix: pagaron 7 millones por su fichaje y fue campeón de la Premier

Netflix ha aprovechado el regreso de José Mourinho al fútbol español como nuevo entrenador del Real Madrid para estrenar un exitoso documental que repasa toda su trayectoria desde sus inicios como segundo entrenador de Bobby Robson en el FC Barcelona hasta su última aventura en el Benfica. Durante esta miniserie de tres capítulos, los aficionados al fútbol conocerán más a fondo al técnico de Setúbal que hizo campeón de Europa al FC Porto, convirtió al Chelsea en un grande del fútbol inglés, reinó en el Inter de Milán y compitió de tú a tú contra el mejor Barça de Guardiola.

Mourinho ha entrenado durante sus dos décadas en la élite del fútbol europeo a los mejores jugadores del mundo, entre los que se ha colado algún que otro ex del Real Zaragoza como Diego Milito. El delantero argentino fue el héroe del Inter de Milán en la final de la Champions League disputada en el Santiago Bernabéu en 2010 frente al Bayern de Múnich, marcando un doblete. Además, Diego Milito, que también aparece en el documental de Netflix, fue esa misma temporada campeón de la Serie A y de la Copa italiana, logrando un histórico triplete.

Diego Milito celebra el título con el Inter / EL PERIÓDICO

Un Chelsea ganador

Antes de su histórica trayectoria en Milán, el entrenador portugués ya había triunfado en Oporto y Londres. Con los dragões levantó tanto la UEFA en la final de Sevilla frente al Celtic de Glasgow como la Champions League contra el Mónaco de Morientes en Gelsenkirchen. Su sustituto en el banquillo portista fue otro exzaragocista como Víctor Fernández, que se coronó como campeón de la Intercontinental antes de ser despedido por los malos resultados.

Tal como recuerda en el documental de Netflix, Mourinho llegó a un Chelsea que solamente había ganado una Premier League en toda su historia. Gracias al poder económico de Roman Abramovich, el conjunto inglés se reforzó con grandes jugadores como Ricardo Carvalho, Drogba, Paulo Ferreira, Cech, Robben o Kezman para poder competir por el título liguero que finalmente acabaría levantando. Lampard, Drogba, Cech y Terry son los futbolistas que participan activamente en la miniserie de Netflix contando todos los detalles del paso de Mourinho por el Chelsea.

José Mourinho durante su etapa en Turquía / EUROPA PRESS

Siete millones en invierno

Un conjunto de Londres que también decidió reforzarse en el mercado de invierno con un futbolista que años más tarde acabaría en el Real Zaragoza. Aprovechando el final de la Liga rusa por el duro invierno de hace dos décadas, el Chelsea fue a buscar al CSKA de Moscú a Jiri Jarosik, por quien pagaron siete millones de euros por su fichaje. "Estoy muy contento y me siento orgulloso de haber fichado por un club como el Chelsea. Se trata de un sueño hecho realidad", afirmó el checo a los medios del club tras aterrizar en Stamford Bridge.

Jarosik, que por aquel entonces jugaba en el centro del campo, no tuvo mucho protagonismo en las alineaciones de Mourinho, convirtiéndose en un jugador de rotación. Aun así, el checo disputó un total de 21 partidos y colaboró en la conquista de la EFL Cup y la Premier League, el primer trofeo liguero en los últimos 50 años. El ex del Real Zaragoza aparece en varias ocasiones durante el documental, aunque no habla directamente a la cámara y se le ve celebrando con el resto de sus compañeros una hazaña que todavía se recuerda en Londres.

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Jarosik se anticipa a un rival con la camiseta del Real Zaragoza / JAIME GALINDO / ZAR_DIGITAL

A pesar de haber llamado la atención de Mourinho, Jarosik no duró mucho tiempo en el Chelsea y se marchó a la temporada siguiente al Birmingham, desde donde dio el salto al Celtic de Glasgow. En 2008, el checo volvió a Rusia y ya en el mercado de invierno de la temporada 2009-10 firmó por el Real Zaragoza, con quien disputó un total de 58 partidos distribuidos en dos campañas en las que se logró la permanencia en Primera División. Tras abandonar la capital aragonesa, Jarosik se marchó al Spartak de Praga antes de retirarse en el Deportivo Alavés. Tras colgar las botas, se convirtió en entrenador y ahora mismo está sin equipo.