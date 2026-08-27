Jaume Jardí: "La exigencia que tiene el Real Zaragoza es ser el favorito al ascenso"

El destino es caprichoso y la primera jornada marca su regreso a Tarragona tras su etapa en el Nástic. ¿Cómo lo afronta el Zaragoza?

En primer lugar con la ilusión, siempre el primer partido de cualquier Liga es especial y tienes las mariposillas en el estómago para que empiece ya todo. El Zaragoza está preparado, estamos tranquilos y con muchas ganas del domingo y de ganar los primeros tres puntos, porque esta carrera es muy larga.

Pero esas mariposillas serán mayores en su caso al regresar a Tarragona de donde salió en junio tras tres años…

Es especial claro, sobre todo porque tendré a los míos cerca, ya que se van a pasar casi todos por el estadio. Más que mariposillas son ilusión y ganas de poder jugar con ellos en el campo.

"Cuando llegué en 2023 a Tarragona no diría que no tenía ganas de jugar al fútbol, pero había perdido la ilusión por competir y ganar. Allí logré tener una regularidad y volver a sentirme futbolista"

Esos tres años allí, con un rendimiento creciente, ¿qué supone el Nástic en tu carrera?

Cuando llegué en 2023 a Tarragona no diría que no tenía ganas de jugar al fútbol, pero había perdido la ilusión por competir y ganar. Allí logré tener una regularidad y volver a sentirme futbolista, por lo que solo puedo tener un buen recuerdo por mi parte de ese club.

La mejor temporada fue la última, con 11 goles y 5 asistencias, pero fue la única de las tres en la que el Nástic sufrió por no bajar ya que en las otras dos rozó el ascenso en la promoción.

Cuando llegué allí era muy joven y fui creciendo con el tiempo, con los partidos, ahora me siento mucho más maduro, entiendo mejor el juego que hace cuatro años. Eso forma parte del crecimiento como futbolista, fui a mejor y a más en cada año allí, aprendiendo y creciendo. De eso se trata el fútbol.

Por lo que dice, la experiencia en el Zaragoza le viene en el momento adecuado para aprovecharla…

Me viene en ese momento exacto de madurez, sí. Me siento muy preparado para el reto, cuando me llegó la idea y me propusieron el proyecto tenía muchas ganas de asumirlo y todo está respondiendo a lo esperado. Me siento muy cómodo en la ciudad, en el club, con la afición y tengo muchas ganas de llevar mucha ilusión a los seguidores y de lograr los objetivos.

"No se trataba de ver claro dónde iba a estar el Zaragoza o no cuando decidí venir, yo firmaba por un proyecto no por una categoría. No he logrado todavía jugar en el fútbol profesional y mi objetivo es ese, es de lo que tengo muchas ganas y en lo que pongo la ilusión de cada día para dar ese salto cuando llegue. Ojalá sea en el Zaragoza, claro está"

Su fichaje, si no fue el primero, que creo que sí, fue de los primeros que cerró Lalo, los contactos empezaron en marzo y usted lo tuvo muy claro. ¿Llegó a creer en algún momento en que el equipo se salvaba o siempre vio claro que iba a jugar en Primera RFEF?

No se trataba de ver claro dónde iba a estar el equipo o no cuando decidí venir aquí, yo firmaba por un proyecto, no por una categoría. A todo jugador le gusta militar en el fútbol profesional y más a mí que venía de estar dos temporadas con el Nástic (23-24 y 24-25) que lo tocaba con los dedos de la mano y se me escapaba en los últimos momentos, en el playoff. No he logrado todavía jugar en el fútbol profesional y mi objetivo es ese, es de lo que tengo muchas ganas y en lo que pongo la ilusión de cada día para dar ese salto cuando llegue. Ojalá sea en el Zaragoza, claro está.

Viene con un rol importante al equipo, por su nivel estos años y por la apuesta del club en usted. ¿Es mayor la presión por eso?

No lo veo como presión sino como ilusión. Y como agradecimiento también por la confianza que pusieron en mí desde el primer momento y ahora me toca a mí devolvérselo con buenos partidos y un buen nivel sobre el campo.

Estos años ha habido muchos jugadores que llegaron con un buen currículum y no cumplieron las expectativas, que la camiseta les pesó en Segunda. Y en Primera RFEF por la presión hasta puede pesar más. ¿Le preocupa?

Yo no he sentido en los amistosos que pesara más, no se trata de pensarlo o no, cuando vienes a un club como el Zaragoza sabes que la presión y la exigencia van a estar ahí, que hay que asumirlas y que tienes que intentar apartar todo lo negativo que puede conllevar esa presión y coger lo positivo, que hay muchas cosas que lo son por jugar en un club tan histórico y con tanta afición detrás.

¿Qué porcentaje ha visto la afición zaragocista de Jardí en esta pretemporada? Se diría que no mucho…

Obviamente, yo creo que aún me queda para encontrarme al 100% y para encontrar también mi esencia. Lo vamos a ver seguro, porque estoy trabajando muy duro para eso y llegará.

"A todo el mundo le gusta marcar goles y superar lo que hizo la temporada anterior y yo no soy una excepción, pero sé que es complicado, que hay pocos jugadores en la categoría que pasan de los diez goles"

Usted es zurdo y ya juega de forma habitual a pierna cambiada. Antes en el fútbol los zurdos jugaban en la izquierda y los diestros en la derecha…

Estoy acostumbrado y me siento bien ahí. Me puedo adaptar a todas las posiciones de ataque y me siento cómodo en todas, pero la verdad es que donde más me siento bien es partiendo desde la derecha o la zona central de la derecha y así poder tener más control sobre la zurda para el disparo o el centro. Creo que soy un extremo más de remate que de desborde, más de ir hacia portería que de uno contra uno.

Once goles y cinco asistencias el año pasado con el Nástic. ¿Firma ese listón este curso?

Lo que venga, esa es la idea, lo que quiero es intentar sumar al equipo lo máximo y cumplir objetivos grupales que son los que el club necesita y son los que de verdad valen. Lo individual tiene que estar al servicio del bloque y coger lo colectivo. A todo el mundo le gusta marcar goles y superar lo que hizo la temporada anterior y yo no soy una excepción, pero sé que es complicado, que hay pocos jugadores en la categoría que pasan de los diez goles. Lo que quiero es sumar al equipo, eso es lo fundamental.

Jaume Jardí habla de su llegada al Zaragoza y de sus expectativas en esta Liga. / RUBÉN RUIZ

¿Cómo ha visto la evolución del Zaragoza esta pretemporada? La idea de Ibai Gómez es de mucha posesión y control, pero el equipo ha hecho más daño cuando se ha dejado dominar y ha sido más eficaz.

Jugamos un fútbol atractivo que va a ser seguro vistoso, aunque dentro de ese juego tenemos futbolistas para hacer daño en varias facetas, tanto desde la posesión como desde el robar y atacar. Eso es fundamental, tener futbolistas que puedan cumplir diferentes fases y es lo positivo de contar con una plantilla amplia y de calidad.

Ha jugado 161 partidos y 5 temporadas en Primera RFEF, ¿qué cree que es más práctico o lleva más al éxito?

Depende de la configuración del equipo y para qué esté hecho. Venía de un Nástic en el que la plantilla no estaba para jugar a contar con la posesión y lo hacíamos de una manera más práctica, pero hemos visto al Castellón practicar un fútbol muy bonito y le fue muy bien. Depende de la apuesta y de la configuración, pero las dos fórmulas son válidas.

¿Qué tal con Ibai? Es un entrenador muy pasional que transmite de forma muy clara sus ideas, ¿no?

La verdad es que con el míster muy bien, yo echaba también de menos el jugar este fútbol de posesión, ya que me he criado en canteras (Barcelona) donde se juega a esto, a tener el balón, a lo que queremos implantar aquí y venía con ganas de disfrutar de este fútbol.

"Ya no vas a ver a jugadores que no realicen un entrenamiento invisible detrás, en el descanso y en la alimentación, porque los que no lo hacen ves que se van quedando por el camino en este deporte. El fútbol actual es muy físico"

Es un técnico muy obsesionado con la alimentación, con el trabajo invisible, que ha cogido muchas cosas de Marcos Llorente y su estilo de vida… ¿Les insiste mucho en eso?

Es que al final tienen que venir en el futbolista estas cosas. Ya no vas a ver a jugadores que no realicen un entrenamiento invisible detrás, en el descanso y en la alimentación, porque los que no lo hacen ves que se van quedando por el camino en este deporte. El fútbol ha pasado a ser muy físico y tienes que cuidar de forma obligatoria todos estos detalles para competir y poder rendir al máximo nivel.

¿Cómo se ha vivido en el vestuario la salida de Emil Hansson?

Con normalidad, son temas personales en los que nosotros no tenemos nada que decir salvo respetar su decisión, lo que haya hablado con el club y estar un poco al margen. Al final, los jugadores no dejamos de ser personas y nos pasan cosas como a todos, antes que el fútbol está la persona, eso ha sido siempre.

Con su adiós, va a llegar otro extremo, más competencia para usted.

Bueno, eso es cosa del club, si lo ve o no necesario. Eso lo dejo en manos de Lalo, que hay que confiar en él y seguro que venga quien venga va a sumar al equipo.

"¿Hansson? Son temas personales en los que nosotros no tenemos nada que decir salvo respetar su decisión. Al final, los jugadores no dejamos de ser personas y nos pasan cosas como a todos. A Vadillo se le ve muy suelto, es un muy buen jugador que aporta cosas diferentes al equipo, esa explosividad y velocidad"

En ese puesto de extremo ha irrumpido Vadillo. ¿Cómo lo ve? ¿Le ha sorprendido?

Se le ve muy suelto, es un muy buen jugador que aporta cosas diferentes al equipo, esa explosividad y velocidad. Todo lo que sea sumar, bienvenido sea, ojalá nos dé mucho, claro.

Ha regresado Ander Herrera al Zaragoza, un jugador que ha pasado por Athletic, United, PSG o Boca y que ha sido internacional. ¿Qué les supone al resto su presencia?

Le he visto jugar en esos equipos, claro, y ahora tenerlo como compañero es un privilegio y que te pueda marcar los tiempos del partido, por su experiencia y por la forma en que entiende el juego. Y también por cómo ayuda a nivel de vestuario, es magnífico que esté en el grupo.

Jaume Jardí posa antes de la entrevista con este diario. / RUBÉN RUIZ

Es una radio, no para de hablar…

Pero es que eso es bueno en el campo, tener compañeros que todo el rato te estén dando información y ayuda es positivo, solo puede ser bueno.

¿El Zaragoza es el claro candidato al ascenso?

Para mí sí. No tengo dudas, por institución, por club o por afición, la exigencia que tiene el Real Zaragoza es ser el favorito al ascenso.

¿Eso es una presión añadida?

No porque esa presión hay que cogerla como algo bueno de saber que estás en un sitio con una exigencia y unos objetivos que debes intentar cumplirlos como sea. Hay que verlo así.

Cuando usted dio el sí al Zaragoza había una propiedad (RZ LLC) que en julio cambia (A.GAIN? ¿Cómo han vivido eso?

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La verdad es que yo no he notado ningún cambio en este último mes, en el día a día sigue siendo igual, no ha habido nada relevante en ese aspecto.