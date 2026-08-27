Los precedentes recientes a Hansson: Etinof y Gaizka Campos fueron anunciados por el Real Zaragoza y no llegaron a debutar en partido oficial

Lo vivido en el Real Zaragoza con Emil Hansson, con su frustrado fichaje tras ser anunciado por el club en julio y hasta disputar los amistosos, marcando en el partido ante el Bilbao Athletic, tiene cierto paralelismo con lo sucedido en el club en dos casos recientes, con fichajes anunciados por la entidad, que tuvo que dar marcha atrás no por problemas personales del futbolista, como ha sido esta vez, sino de otra índole. El de Gabriel Etinof en 2019 y que también lo vivió Lalo como director deportivo y por un problema de corazón y el de Gaizka Campos en 2022 por un tuit publicado unos años antes por el portero en contra del Zaragoza.

En ambos no llegaron ni a vestir la camiseta zaragocista y su incorporación fue descartada horas después de ser anunciada. El caso más rocambolesco sin duda fue el de Gaizka Campos, meta ahora del Barakaldo porque no hay precedentes de algo así ya no en el Zaragoza sino apenas en el fútbol mundial. Esa rescisión le costó al club aragonés casi 30.000 euros por cierto. La entidad aragonesa, con Raúl Sanllehí de director general y Miguel Torrecilla de director deportivo, llegó a un acuerdo con el arquero vasco, que militaba en el Celta, y así se anunció su contratación, pero salió a la luz un tuit publicado por este en 2013, cuando solo tenía 16 años, y el club aragonés, unas horas después, decidió romper el contrato por dos años con Campos, que después firmó por el Intercity de Primera RFEF.

Campos interpuso una demanda contra el Zaragoza en la que le reclamaba una indemnización de 176.432 euros por el despido improcedente, la totalidad del contrato que había firmado. El TSJA ratificó la sentencia y el club debió indemnizar al meta con casi 30.000 euros

"El asco que le tengo al Zaragoza y como me las ha subido este gooool", escribió en mayo de 2013 el portero vasco, nacido en Barakaldo y que se refería a la victoria del Athletic por 1-2 con un gol en el descuento de Ibai Gómez, ahora entrenador zaragocista, en La Romareda que suponía ya casi el descenso del equipo zaragocista en la jornada 36 de Primera en la 12-13, mientras que cinco horas después de anunciar su fichaje el 7 de julio de 2022 la entidad dio marcha atrás.

Campos interpuso una demanda contra el Zaragoza en la que le reclamaba una indemnización de 176.432 euros por el despido improcedente, la totalidad del contrato que había firmado, esos dos años, ya que iba a llegar por el salario mínimo entonces de Segunda. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó la sentencia contra el Real Zaragoza por despido improcedente y el club debió indemnizar al meta con casi 30.000 euros.

Etinof fue anunciado y se hizo fotos en la Ciudad Deportiva y tras dos días de exámenes médicos se comunicó que la contratación quedaba descartada. Ese problema cardiaco le acabó por retirar sin apenas jugar ya y se convirtió al Islam

A Lalo ya le sucedió algo parecido a lo de Hansson con el francés Gabriel Etinof. El fichaje del Zaragoza se cerró a mediados de mayo del 2019 por cuatro años y el jugador llegó a la capital aragonesa el 12 de junio para rubricar su contrato y posó tanto en la Ciudad Deportiva como con el director deportivo. Tras dos días de exámenes médicos, en los que el extremo requirió una segunda opinión que confirmara o no lo detectado por los servicios médicos oficiales de la entidad zaragocista, se comunicó que la contratación quedaba descartada. Tras aparcar su incorporación, el club no se vio obligado a afrontar indemnización alguna al futbolista, ya que cualquier fichaje queda supeditado a que el deportista supere el reconocimiento médico.

Etinof era una apuesta muy personal de la dirección deportiva que encabezaba Lalo Arantegui, que se hizo una foto con el jugador a su llegada a la Ciudad Deportiva, cuando el acuerdo fue anunciado. El extremo francés fue operado después en un hospital de Marsella el 14 de agosto de 2019 del problema de corazón, se fue al Rayo Majadahonda en julio de 2020, no llegó a debutar para regresar al Cholet, su club anterior en Francia a fichar por el Zaragoza, donde disputó algunos partidos y tuvo que al final retirarse por ese problema cardiaco. Después de colgar las botas se convirtió al Islam.

Hay otros casos recientes, pero no hubo anuncio oficial, aunque sí el jugador estuvo en Zaragoza para firmar y con todo ya pactado, como René Román o Cristian Lobato, ambos por problemas físicos, o el más reciente de Rossetto en 2024, tumbado por llegar en baja forma

Rossetto, el más reciente

Ha habido otros casos recientes, pero sin anuncio de fichaje del club de por medio. En 2021, otro portero, René Román, también se dio media vuelta después de haber alcanzado un acuerdo con el Zaragoza. No firmó como consecuencia de unos problemas de rodilla detectados en el reconocimiento médico previo a su incorporación. O en 2012 con el 'caso ‘Lobato’. Cristian Lobato se comprometió para cinco temporadas y jugaba entonces en el Barcelona. Sin embargo, tras el descenso del Zaragoza a Segunda y con una lesión de rodilla de por medio, el club aragonés descartó su incorporación.

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El más reciente caso fue el de Matheus Rossetto, no hubo anuncio público, pero el brasileño, tras la grave lesión de Guti, cedido a finales de enero de 2024 por el Elche, se presentó el 12 de febrero en Zaragoza para incorporarse a la plantilla, con todo acordado para su fichaje. “Jugar en un club tan grande es una oportunidad para mí”, dijo. Estaba todo pactado ya, pero Rossetto no llegaba en las mejores condiciones físicas sino en baja forma y la entidad tumbó su incorporación.