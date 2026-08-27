El Real Zaragoza se lanza a por Óscar Ureña y apunta a cerrar su fichaje

El Real Zaragoza tiene en Óscar Ureña al extremo que andaba buscando y que intensificó con la marcha de Emil Hansson, ya que el futbolista está a un paso de llegar al club aragonés, en una operación descrita este jueves por el Mundo Deportivo y que en su día, el pasado 1 de julio, ya contó este diario el gran interés que había en el jugador hispanodominicano, libre tras acabar su contrato en el Barcelona, donde estuvo en el filial. Entonces, Ureña quería explorar vías en Segunda, que no se han dado, y en el extranjero y no contempló en demasía el interés zaragocista, pero ahora la operación está muy cerca de cristalizar. Lo hará si no sucede nada en las próximas horas, con un contrato en principio por un año, con una opción a otro en caso de ascenso.

El club aragonés activó la opción de Borja Alonso, muy difícil porque el Betis solo quería cesión del extremo canario y hay mucha competencia por ese jugador, y de Olabarrieta, al que el Athletic solo quiere llevar a un Segunda porque si no se queda en su filial en Primera RFEF. Ureña tenía en julio vías que se podían abrir en la categoría de plata, como el Sporting, el Cádiz y alguna de mayor fuste, pero en las que su llegada estaba a expensas de otras decisiones de esos clubs.

Dirigido por Ibai Gómez

Al Zaragoza, que por entonces soñaba con Jastin García y acabó firmando a Hansson, solo le quedaba esperar pues por un jugador nacido en Figueras y dominicano de nacionalidad, ya que ha jugado con esa selección absoluta y también lo hizo con la olímpica en los Juegos de París, precisamente a las órdenes de Ibai Gómez, que dirigió en ese torneo a ese combinado. Con Ibai fue titular en dos de los tres partidos de esos Juegos, ante Egipto y Uzbekistán, y tuvo media hora frente a España, y se ubicó como mediapunta, aunque su posición natural es la de extremo, de pie derecho y que puede entrar por ambas bandas, aunque preferentemente por la izquierda a pierna cambiada. También estuvo a las órdenes de Ibai en dos partidos de la U23 de ese país en 2024.

Ureña, de 23 años cumplidos el 31 de mayo, se formó en las categorías inferiores del Girona y llegó al primer equipo a las órdenes de Míchel en la 21-22, llegando a disputar 13 partidos oficiales con el cuadro gerundense, tres de ellos en la élite antes de ser cedido al Cartagena en la 22-23, en el mercado invernal de ese curso, para repetir cesión y lograr el ascenso en la 23-24 con el Leganés, jugando 17 partidos de Liga con Borja Jiménez para regresar al Girona, que lo traspasó al Barcelona en 2024.

Noticias relacionadas

En el club azulgrana solo ha jugado en el filial, el primer curso en Primera RFEF, con ocho partidos, dos goles y dos asistencias, mientras que la pasada temporada, tras el descenso azulgrana, lo ha tenido que hacer en Segunda RFEF a las órdenes de Juliano Belletti, categoría que se le ha quedado muy pequeña y en la que ha disputado 24 partidos, con ocho tantos y una asistencia, teniendo en cuenta que sufrió una fractura de clavícula ante el Barbastro a principios de diciembre y estuvo dos meses de baja.