Las reflexiones de Ander Herrera en la BBC: "Volver al Real Zaragoza es el último sueño que quería hacer realidad"

Ander Herrera ha concedido una entrevista al programa Match of the Day en la cadena inglesa BBC, para su sección deportiva, BBCSport, en la que habla de su regreso al Real Zaragoza a sus 37 años recién cumplidos el pasado 14 de agosto, teniendo en cuenta que el jugador zaragocista es alguien con una carrera muy reconocible en Inglaterra, puesto que jugó 5 temporadas y 168 partidos oficiales con el Manchester United, con una Europa League y una Community Shield conquistadas como red devil.

"He tenido una carrera muy exitosa, me he ocupado de mi dinero y puedo darme este regalo a mí mismo para ayudar gratis a mi club en un momento difícil", asegura el jugador, que ha completado toda la pretemporada y que llega en buen momento físico al debut liguero el domingo ante el Nástic en Tarragona, su reestreno en partido oficial con el equipo de su corazón, aunque esta vez no en Segunda o en la élite como en la anterior etapa sino en la categoría de bronce, en Primera RFEF.

"Es algo que me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí solo para ayudar, sin pensar en el dinero, en los contratos o en lo que sea. Como decimos en España, es cerrar el círculo y puedo darme ese regalo",

Ander llegó al Manchester en 2014, después de empezar su carrera desde alevines en el Zaragoza hasta 2009, cuando dio el salto al primer equipo, en la temporada 08-09 del ascenso zaragocista, para marcharse al Athletic de Bilbao con el traspaso récord de un canterano en el club blanquillo, 11,2 millones con los objetivos. Fue traspasado después al United por 36 millones, su cláusula, lo que dejó 1,4 millones más en la entidad zaragocista en derechos de formación.

"Es algo que me hace sentir muy orgulloso de poder estar aquí solo para ayudar, sin pensar en el dinero, en los contratos o en lo que sea. Este es el último sueño que quería hacer realidad, volver a casa, al lugar donde crecí, el lugar que me dio la oportunidad de ser profesional. Como decimos en España, es cerrar el círculo y puedo darme ese regalo", añade el centrocampista, que tras salir del United jugó en el PSG, regresó al Athletic, de donde en 2024 pudo cumplir el sueño de volver al Zaragoza, entonces frustrado, para jugar en el último año y medio en Boca Juniors.

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Ander dona su salario, el mínimo en Primera RFEF (25.000 euros), a la Fundación Real Zaragoza y ha firmado por una temporada, que puede ser la última de su carrera, aunque esa decisión no está tomada. Con todo, su futuro pasa por la capital aragonesa y por el equipo de su vida. Ser entrenador está entre sus proyectos. "Sigo teniendo esa pasión, todavía tengo el deseo y el amor por el fútbol y hacerlo en casa es la mejor manera de terminar mi carrera", cierra Ander en su declaración sobre el Zaragoza en este programa de la BBC.