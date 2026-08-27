Rubo Iranzo deja huella en Valencia: esto opinan jugadores y exjugadores 'chés' del nuevo central del Real Zaragoza

Somos la ausencia que dejamos cuando nos vamos. Así se lo han hecho saber a Rubo Iranzo, nuevo jugador del Real Zaragoza, en el vídeo que publicó en sus redes sociales para despedirse del Valencia CF al que ha estado vinculado durante trece años. En menos de un día la publicación ronda los 500 comentarios, muchos de ellos de compañeros y excompañeros. Uno de los más destacados fue el del excapitán ché Gabriel Paulista, con quien compartió zaga en los partidos que disputó Rubo en el primer equipo entre 2021 y 2024, que respondió al vídeo con un "grande".

También le desearon mucha suerte Javi Guerra, que añadió que ha sido "un ejemplo siempre"; Diego López, que le confesó que se "merece todo"; y Hugo Duro, que no duda de que le "irá bien seguro". Tampoco dejaron pasar la oportunidad de transmitirle un mensaje Pepelu, con un "¡(Te deseo) todo lo mejor! Te lo mereces" o el internacional suizo y fichaje del Torino desde tierras valencianas, Eray Cömert. "Has dejado huella hermano", expresó otro exjugador valencianista y que es ni más ni menos que subcampeón de Champions como Christian Mosquera.

Copete lo definió como "un profesional y persona top", Jaume Doménech reincidió en su grandeza y en desearle lo mejor: "Eres muy grande Rubo, mucha suerte en tu nueva etapa" y Vicent Abril, excompañero con al que se podría enfrentar este domingo, pues está cedido en el Nástic de Tarragona le comentó: "Mucha suerte capi, eres muy grande".

Fran Pérez, César Tárrega, Thierry Correia o Toni Lato son algunos de los nombres de la lista interminable de compañeros que le han mostrado cariño al ya excapitán del filial valencianista y flamante refuerzo del eje central de la zaga zaragocista. Por su parte, el periodista especializado en el Valencia CF Dani Meroño le lanzó el siguiente mensaje: "Eres un ejemplo de profesionalidad dentro y fuera del campo. Y un chaval genial. Te mereces toda la suerte del mundo, ojalá haberte podido disfrutar más como merecías. Abrazo. Amunt Real Zaragoza".