La visión de la evolución de Rubén Iranzo, nuevo jugador del Real Zaragoza: “Es un 'nano' no de 10, sino de 11, de mentalidad es superfuerte”

En la selección valenciana llevó José Gimeno a Rubén Iranzo, en infantiles y en cadetes, hasta que ya el combinado juvenil desapareció. El entrenador valenciano, que ha hecho recorrido en clubs de Tercera de la región después de este puesto, es un observador privilegiado de la carrera del nuevo defensa del Real Zaragoza.

"Veo un fichaje de futuro para el Zaragoza, porque además es el típico jugador que te va a cumplir seguro y va a acabar participando mucho. Es muy constante, no va a caer moralmente. Si no lo ha hecho después de todos los palos que ha vivido en el Valencia… Juegue un minuto o 100 sale con la misma intensidad, en mentalidad es superfuerte”, asegura Gimeno, que va un poco más allá: “Subirá a Segunda el Zaragoza y será uno de los jugadores que cuenten seguro”.

“Es un central que transmite mucha seguridad y tranquilidad, muy serio atrás, difícil de superar y rocoso, no solo por sus condiciones físicas sino por su nivel de concentración y compromiso con el equipo"

Lo dice por Iranzo, con el que le une una estrecha amistad además de con su familia, y porque tiene raíces aragonesas este entrenador que ha visto muy de cerca la evolución del nuevo jugador zaragocista: “Es un central que transmite mucha seguridad y tranquilidad, muy serio atrás, difícil de superar y rocoso, no solo por sus condiciones físicas sino por su nivel de concentración y compromiso con el equipo. Posee mucha capacidad de meterse en el partido y de meter a sus compañeros también”.

Más central que lateral

"Conmigo en la selección valenciana era central, lo ha sido toda la vida en su carrera, en todas las categorías en el Valencia hasta el Mestalla. Lo pones y por su compromiso funciona donde sea, pero de lateral sufre mucho más"

“Se anticipa bien porque vive muy intenso el partido, puede sufrir algo más con delanteros más ratoneros, pero con puntas estáticos a nivel defensivo cumple muy bien”, espeta el técnico, teniendo claro cuál es la mejor posición del nuevo defensa zaragocista, que en el primer equipo del Valencia se ha movido más como lateral derecho en los 12 partidos que jugó desde la 21-22, pero desde benjamines hasta el filial lo ha hecho casi siempre de central: “Conmigo en la selección valenciana era central, lo ha sido toda la vida en su carrera, en todas las categorías en el Valencia hasta el Mestalla.Lo pones y por su compromiso funciona donde sea, pero de lateral sufre mucho más que como central. A nivel de condiciones técnicas para ser lateral se requiere algo más y él en ese sentido es más práctico y sencillo que vistoso”.

La tardanza del Valencia

El Valencia ha retrasado mucho el final de la etapa de Iranzo allí, tras 14 años en el club, porque no contaba para el primer equipo y el Mestalla se le quedaba desde hace tiempo muy pequeño: “Sin duda, el Valencia ha tardado demasiado en abrirle la puerta, estuvo casi hecho el año pasado con el Celta Fortuna y hasta habría podido ascender con ellos y jugar ahora en Segunda con ese equipo. La Segunda RFEF se le quedaba cortísima y el salto a la élite para ser titularísimo también era demasiado grande quizá, pero perfectamente podía haber dado el paso ya a Primera RFEF antes”.

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Lo hará en el Real Zaragoza, que acoge a un proyecto de jugador que puede y debe seguir creciendo y que tiene en el equipo de Ibai un destino ideal, porque además “Rubo es un nano no de 10 sino de 11, es adorable, un chico familiar. Es un ejemplo de cómo compaginar las dos cosas, el fútbol y los estudios, ya que ha llevado los de INEF adelante. Es algo introvertido, pero es un tipo que se hace con todos, es un encanto”.