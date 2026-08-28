Apuesta total del Real Zaragoza en Iker Vadillo: renueva hasta 2030 y tendrá dorsal del primer equipo

Iker Vadillo, una de las sensaciones de esta pretemporada, ha firmado su nuevo contrato, hasta 2030, por cuatro temporadas, una renovación con el Real Zaragoza que anunció este diario y que se ha confirmado para que el estatus del jugador zaragozano quede sellado con una mejora de su contrato. "El Real Zaragoza e Iker Vadillo han alcanzado un acuerdo por el que el canterano renueva su compromiso como blanquillo por cuatro temporadas más", ha asegurado la entidad en un comunicado para el anuncio oficial de ese nuevo blindaje para el extremo, al que Ibai Gómez elogió por la mañana.

Además, la renovación supone que el jugador tenga ficha del primer equipo a todos los efectos, por lo que tras la llegada de Ureña y con Vadillo en la plantilla queda cerrada la parcela zurda del ataque y se descarta que llegue otro efectivo en ese puesto. Solo lo hará un lateral derecho: "Ahora, tendrá ficha de primer equipo de cara a esta temporada en Primera Federación, con el dorsal 17. Enhorabuena, Iker. Por tu sacrificio, esfuerzo y compromiso. Seguimos juntos nuestro camino",

Vadillo posa con la camiseta de su renovación. / REAL ZARAGOZA

Curiosamente, Ibai había dicho que el estatus de Vadillo, que marcó un gran gol ante el Logroñés, era el mismo que el de Tobajas, el meta Manolache y Diego Monzón: "La idea es que los cuatro se queden en dinámica de primer equipo, pero es muy importante que participen y tengan minutos los fines de semana. Estamos impresionados con ellos y no pueden cambiar la mentalidad. Los cuatro tendrán minutos durante la temporada", dijo Ibai, que está encantado con la capacidad por banda y el desborde del extremo zaragozano (11-09-2005). Sin embargo, al tener dorsal del primer equipo ya no puede bajar al Deportivo Aragón.

Porque el extremo entra de lleno en los planes de Ibai y, pese a acumular ofertas de cesión en esta pretemporada, hasta siete, no va a salir en ningún caso y se queda en el Zaragoza. El aragonés aporta todo lo que se pensaba buscar en el mercado: velocidad, ataque de espacios, piernas y recorrido. Y, además, puede hacerlo tanto desde cualquiera de los dos extremos (preferentemente el izquierdo) como desde la punta del ataque.

Vadillo, que el próximo mes cumplirá 21 años, se ha convertido en uno de los principales activos de la cantera zaragocista. Por ello, el club ha renovado un contrato cuya vigencia anterior expiraba en diez meses, en junio de 2027, después de que, tras concluir su etapa juvenil, el zaragozano fuera cedido primero en el Caspe y después en el Robres, desde donde fue reclutado por David Navarro para integrarlo en la disciplina del primer equipo en el tramo final del curso pasado. De hecho, entró en la convocatoria en dos partidos, si bien no debutó.

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Vadillo llegó en alevines a la Ciudad Deportiva y alcanzó el juvenil de División de Honor en la 23-24 para después jugar cedido dos temporadas seguidas y regresar al Zaragoza en febrero. Con el talento, el descaro y el gol como principales señas de identidad, marcó hasta siete tantos en 17 partidos en Segunda RFEF la pasada campaña.