Dos históricos del Real Zaragoza, técnicos en dos de los clubs más grandes del mundo

No es cualquier cosa Leonardo Ponzio en el Real Zaragoza, el extranjero que más minutos ha vestido la elástica zaragocista tras Gustavo Poyet, el 22º en la historia global del club, con 246 partidos y 11 goles, 196 encuentros en Primera, con ocho temporadas en su haber de zaragocista y una Copa del Rey y una Supercopa, además de un ascenso en 2009. El club de su corazón en Europa es el Zaragoza, pero el primero absoluto a nivel mundial es River Plate, donde es también leyenda y ahora va a ser entrenador interino quizá hasta diciembre tras la salida del Chacho Coudet. Menos años en el Zaragoza estuvo Kily, pero ocupó un sitio indeleble en el corazón blanquillo en tres temporadas y ahora se va a hacer cargo, ya de forma oficial, del Inter Miami de Leo Messi y Jorge Mas, el todavía presidente del Zaragoza. Dos exzaragocistas en dos de los clubs más importantes del mundo.

River Plate anunció este jueves la salida de Eduardo 'Chacho' Coudet como entrenador tras la eliminación de la Copa Sudamericana, en una conferencia de prensa en la que el presidente del club, Stefano Di Carlo, reveló que Leonardo Ponzio ocupará el puesto de manera interina. Leo, que desde noviembre de 2022 es miembro de la secretaría técnica de River, estará acompañado por el encargado del equipo de reserva, Marcelo Escudero.

En River, Ponzio es aún más historia que en el Zaragoza. Ganó 17 títulos con ese club, siendo el futbolista con más trofeos en la historia de ese equipo. Marcó 10 goles y brindó 16 asistencias en 358 encuentros con la camiseta riverplatense. Ponzio, además, tiene una estrecha relación con el zaragocista Ander Herrera (fueron compañeros de vestuario en el equipo aragonés) y ambos han compartido agencia de representación muchos años, la de Arturo Canales.

Kily González ya ha sido anunciado por Inter Miami, pero su contratación se daba por hecha desde que la adelantó en la tarde del jueves el periodista argentino César Luis Merlo. Se hará cargo del equipo que es propiedad de Jorge Mas y David Beckham, aunque en una gran mayoría de ese accionariado (90%) pertenece al presidente zaragocista, que va a salir de ese cargo en el Zaragoza en las próximas semanas y seguir de consejero, además de asumir con Juan Forcén la ampliación de capital de 22 millones de euros.

El Inter Miami, campeón de la Copa MLS el año pasado, tiene en sus filas a Leo Messi, pero también a otros ilustres como el uruguayo Luis Suárez, el brasileño Casemiro o el también argentino, como el Kily y Messi, Rodrigo de Paul. Hasta 10 argentinos hay en el club en el que Kily va a tomar plaza en el banquillo tras dirigir a Rosario Central, Atlético Santa Fe y Platense.

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De este modo, Guillermo Hoyos sale del banquillo de Inter Miami para que llegue Kily, que como zaragocista disputó 102 partidos en tres temporadas (96-99) con 17 goles antes de irse al Valencia por 1.300 millones de pesetas (unos 8 millones de euros) para ganarse el cariño de la afición blanquilla para siempre.