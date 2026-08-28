Ibai Gómez pide solo un lateral derecho y espera que Saidu no salga, porque "nos hace mejores"

Cinco días quedan para que el mercado de verano cierre, con 15 fichajes en el Real Zaragoza, que se quedan en 14 con la marcha de Hansson, y con Ibai Gómez que ha visto que esta semana llegaban el central Rubo Iranzo y el extremo Óscar Ureña, que se ha entrenado este viernes por primera vez con sus compañeros. El entrenador solo espera un lateral derecho, donde el sueño de Marco Sangalli, libre tras acabar contrato en el Racing, está más cercano y ha aparcado la difícil alternativa de Arnau Campeny (Europa), y confía en que Saidu no salga en esta recta final de la ventana de pases, que acaba el 1 de septiembre: "¿Salidas al final del mercado? Espero que no haya. Tenemos que intentar ser el mejor equipo posible y que llegue un lateral derecho no implica que tenga que salir Saidu. Tenerlo en el equipo nos hace ser mejores y espero que no salga. Quedan 5 días y no me digáis si después sale, pero en principio, no sale", dijo el entrenador vasco.

Saidu ha tenido ofertas de Turquía, una verbal del Amed SFK y alguna más pendiente, que serían de cesión con opción de compra, y también clubs como el Rapid de Viena, el Stoke o el Leicester, además de algún conjunto alemán, han preguntado y en julio hubo una oferta de tres millones pero solo extraoficial. Lalo no cerró hace una semana la puerta a su salida, aunque Ibai espera que no se dé en estos días, mostró plena confianza en ello, de hecho teniendo en cuenta que el medio ghanés no se entrenó este viernes por una indisposición, aunque el técnico cuenta con él para Tarragona. El club valoró al jugador en 5 millones hace unos meses, pero ahora saldría por una cifra menor, posiblemente cedido. Si es que sale, claro. Si es por Ibai, no debe hacerlo.

Apoyo para Hansson

Cuando se le preguntó al míster por las necesidades del equipo fue muy claro: "Un lateral derecho". Ha vido el entrenador vasco la despedida inesperada de Hansson y la llegada de Ureña en esta semana para el cambio de guardia en el extremo zurdo: "Quiero mandar mucha fuerza, ánimo y respeto a Emil Hansson. Ha sido una noticia dura. Hay cosas que están por encima de lo deportivo, él decide parar y darse un tiempo. Merece todo el respeto del mundo y que le apoyemos en lo máximo que podamos", dijo sobre la salida del extremo sueco, que pidió rescindir su contrato tras llegar en julio y firmar por dos años por problemas personales.

"Sin Hansson, necesitábamos un extremo que parta desde la izquierda. Óscar Ureña es una gran opción que nos da uno contra uno, pie desde banda izquierda o jugar por dentro, tiene polivalencia arriba"

Su despedida ha implicado la aceleración de la llegada de un especialista en banda, con Ureña, objetivo difícil a principio del mercado, en julio, como contó este diario, y que se ha acabado dando, teniendo en cuenta que Ibai lo conoce bien de la selección dominicana, a la que dirigió en los Juegos: "Sin Hansson, necesitábamos un extremo que parta desde la izquierda. Óscar Ureña es una gran opción que nos da uno contra uno, pie desde banda izquierda o jugar por dentro, tiene polivalencia arriba. Es un chaval extraordinario. Este verano le hemos dado mucho valor a lo extradeportivo. Es un gran fichaje", dijo sobre el extremo, que está para jugar si así lo requiere Ibai. "Siempre que estén disponibles están para iniciar".

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"Iranzo tiene un cuerpo atlético absoluto. Necesitábamos un jugador que, con la línea tan adelantada, nos diese velocidad con metros atrás. Era un perfil muy claro que teníamos y él a estado como loco por venir desde el día uno"

No es probable que empiece en el once Ureña, ya que llega de estar sin equipo este verano y es más factible que lo haga Iranzo, con la baja de Diego González y que empezó a etrenarse con sus nuevos compañeros el jueves: "Iranzo tiene un cuerpo atlético absoluto. Necesitábamos un jugador que, con la línea tan adelantada, nos diese velocidad con metros atrás. Era un perfil muy claro que teníamos y él a estado como loco por venir desde el día uno. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros" , dijo el entrenador zaragocista.