Ibai Gómez se ve preparado para el reto en el Real Zaragoza antes del inicio de Liga: "Confío en que quedemos campeones"

Exhibió confianza y pragmatismo Ibai Gómez en su primera rueda de prensa antes de su estreno en partido oficial con el Real Zaragoza el domingo en Tarragona ante el Nástic en el Nou Estadi Costa Daurada, en este duro caminar que inicia en Primera RFEF y con el objetivo ineludible del ascenso a Segunda, el retorno al fútbol profesional.

"Veo al equipo preparado para enfrentarse al Nástic y para asumir la responsabilidad de ascender. Mi único objetivo a largo plazo es subir, pero hay que hacer muchas cosas bien porque el camino es muy largo", aseveró el entrenador bilbaíno, que ante todo motró su seguridad: "Confío en quedar campeones, aunque va a haber distintos momentos, buenos y malos, en la temporada y le doy mucha importancia y valor a empezar bien. Lo que está en nuestras manos es dejarnos el alma", aseguró.

La locura de la afición

Y es que el billete a Segunda solo lo compra directo el campeón de grupo y por eso aspira Ibai a esa lugar, sin mirar el playoff, viéndose muy preparado para el reto, en su debut en el Zaragoza, en la plaza de mayor fuste de las que ha entrenado un técnico que ha dirigido antes al Satutxu juvenil, al Arenas de Getxo, con el que ascendió en Segunda RFEF, y al Andorra la temporada pasada, aguantando solo 15 jornadas en ese banquillo: "Yo estoy muy contento, feliz y con una confianza enorme. Hay que respetar todas las opiniones, que si no tengo experiencia en la exigencia y en el contexto del Zaragoza... pero alguien debe apostar por ideas nuevas, por lo nuevo. Si no, nunca habrían llegado los Guardiola, Luis Enrique, Arteta... Y mira dónde están. Estoy muy agradecido con el Real Zaragoza por haber apostado por mí. Me siento como en casa, hay una exigencia brutal, pero con pasión. Lo estoy disfrutando mucho, lo bueno y lo malo. Hay una afición increíble, 1.700 entradas vendidas para Tarragona me dicen, más de 23.000 socios, es que es una bendita locura".

"En nuestra mano está dejarnos el alma, ser más compacto, llegar más al área rival, ser menos previsibles... Ojalá los resultados vengan y estemos aquí muchos años, yo el primero. Si salen bien las cosas aquí, puede ser la hostia"

Con todo, el fútbol solo entiende de resultados, porque aunque el trabajo y los conocimientos respondan a lo esperado, lo único que vale es ganar y más en una Liga en la que el Zaragoza tiene que acabar primero y debe sumar muchas más victorias: "En nuestra mano está dejarnos el alma, ser más compactos, llegar más al área rival, ser menos previsibles... Ojalá los resultados vengan y estemos aquí muchos años, yo el primero. Si salen bien las cosas aquí, puede ser la hostia", indicó, para añadir después que sabe perfectamente cómo funciona este mundo del fútbol: "Aquí todo son resultados. Soy consciente de que, si en la jornada 8 o 9 no hemos ganado mucho, me voy a Bilbao".

No espera que eso suceda Ibai, que sacó pecho de la plantilla configurada, pero más que en el apartado de nivel lo hizo en el grupo humano: "No sé si habremos acertado con los jugadores en cuanto a condiciones técnicas o tácticas, pero hemos acertado absolutamente en lo extradeportivo y personal. Es un vestuario espectacular, humilde, predispuesto, con buen liderazgo, porque también lo hay del negativo y lo he visto en otros grupos. Veremos cuando lleguen suplencias y menos minutos, pero el plantel está muy motivado, con mucha ilusión y ganas de competir".

"Pau es un jugador absolutamente diferencial para la categoría, por lo que estoy muy contento de tenerle. Hay que apretarle de vez en cuando en defensa, porque tiene desconexiones. El domingo será titular"

Apenas habló del Nástic, "un rival incómodo, que ha cambiado en pretemporada y que tiene distintas opciones", y aseguró que el Zaragoza "asume con naturalidad la exigencia del escudo, pero solo con él y con la historia no se gana". En cuanto a nombres propios, elogió a Pau Sans, que será titular seguro tras ser el máximo goleador de la preparación, con tres dianas: "Es un jugador absolutamente diferencial para la categoría, por lo que estoy muy contento de tenerle. Hay que apretarle de vez en cuando en defensa, porque tiene desconexiones. Sin embargo, en ataque es diferencial. El domingo será titular, no diré la posición, pero en la que creo que es mejor para él".

Noticias relacionadas

Con Ureña y sin Saidu, indipuesto El Real Zaragoza se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva este viernes en una sesión donde no ha estado con el grupo Saidu, aunque sí en las instalaciones, por una indisposición, y en la que la gran novedad ha sido la de Óscar Ureña, el último fichaje zaragocista. Mientras, Diego Monzón, tras su golpe en la cabeeza en el amistoso ante el Bilbao Athletic, y Diego Monzón, por su esguince de tobillo, son las bajas confirmadas para el inicio de Liga. Del Aragón han estado Manolache, Vadillo y Tobajas en la sesión.

Cuenca y los canteranos

También alabó Ibai a Marcos Cuenca, aunque sin confirmar una titularidad que el canterano también apunta a haberse ganado, porque "ha hecho una pretemporada espectacular, tiene algo que valoro mucho y que no he visto destacar fuera, el timming de la profundidad. Y de Vadillo más de lo mismo se puede decir", espetó el técnico vasco, que confirmó la situación de Iker, a punto de renovar su contrato, y que es la misma que las de Tobajas, Monzón, ahora lesionado, y el meta Manolache: "La idea es que Vadillo, Tobajas, Monzón y Manolache se queden en dinámica de primer equipo, pero es muy importante que participen y tengan minutos los fines de semana. Entre semana estarán con nosotros y veremos las opciones de que jueguen o no y si no lo harán con el Aragón. Al filial queremos tocarlo lo menos posible, porque tienen el mismo objetivo. Estamos impresionados con ellos y no pueden cambiar la mentalidad. Los cuatro tendrán minutos durante la temporada", cerró.