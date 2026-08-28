El Jaume Jardí más personal: Del Barcelona al Madrid, la devoción por su abuelo Jordi, su pasión por los perros... y por las finanzas

Jaume Jardí llegó en 2016 a La Masia y cinco años después, siendo capitán del Juvenil A, máximo goleador del equipo en la 19-20, decidió emprender rumbo al Real Madrid para jugar en el Castilla de Raúl. "Me fui en juveniles porque yo quise, sabía la repercusión que iba a tener esa marcha de esa cantera, pero creía que para mí era lo mejor. Sabía que el Barcelona quería que siguiera, pero que no era una prioridad para ellos, sentí esa la necesidad de irme y así lo hice, pensando que era lo mejor para mí en ese momento", explica el extremo del Real Zaragoza sobre su decisión entonces, en una salida que causó no poco revuelo en Can Barça, ya que era uno de los jugadores más prometedores y se iba al eterno rival.

En todo caso ha tenido el privilegio de jugar en La Masia y en La Fábrica y ve claras ls diferencias: "Creo que jugar en el Barcelona es para pocos por el estilo de fútbol que tienen desde hace años, ya que es uno muy claro y te requiere entender el juego de esa manera, y para la cantera del Real Madrid por la forma de jugar que hay puede haber muchos más futbolistas que encajen bien allí. Para mí, la mayor diferencia está en eso, en el estilo". recalca, para hablar de sus ídolos de la infancia de los futbolustas en los que más se ha fijado: "Messi, claro, aunque no sea muy original al decirlo, también Dybala o Marco Asensio, así zurditos con gol y calidad".

Suma el extremo zaragocista 27 goles y 21 asistencias en cinco temporadas en Primera RFEF, con el Castilla (21-22), el Racing de Ferrol (22-23) y el Nástic de Tarragona (23-26), por lo que en ambas facetas se desenvuelve bien: "Prefiero marcar, pero también disfruto asistiendo", dice sobre ambas cualidades de su fútbol. Las dos necesitará mostrar en el Real Zaragoza, que ya tiene un gol suyo, el marcado en el Trofeo Carlos Lapetra ante el Sanse.

Su abuelo Jordi

Con todo, nadie le ha influido tanto en el fútbol y en la vida como su abuelo, al que dedicó parte de las líneas de su adiós al Nástic: "Mi abuelo Jordi fue el que me inspiró la pasión por este deporte, me iba de pequeño a jugar con él, me llevaba al parque, pasaba mucho tiempo a su lado y desde luego ha sido la persona más especial que me he encontrado en mi vida. Falleció el año pasado, mientras estaba en el Nástic", recuerda.

Entre sus pasiones, una muy habitual, su perro. "Tengo un perrillo, sí, es de raza shiba inu...", dice, con un brillo en los ojos cuando habla de su mascota: "Es que me gustan mucho los perros la verdad, si tuviera un terrenito más grande en mi casa desde luego que tendría más de uno, me encantan".

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La otra pasión de Jaume es mucho menos habitual en los futbolistas, ya que lleva años adentrándose en el difícil mundo de las finanzas y las inversiones. "Me gusta mucho el mundo de la inversión, el qué hacer con tu dinero, la bolsa, un poco de todo. Es un tema que me empezó a picar en el último año que estaba en el Barcelona (2021) y le he cogido el gustillo, voy aprendiendo", sentencia.