Óscar Ureña, nuevo jugador del Real Zaragoza: "A la afición quiero decirles que estén tranquilos, porque este será un gran año"

En sus primeras palabras como nuevo jugador del Real Zaragoza y en una entrevista a los medios del club, Óscar Ureña mostró su alegría por el fichaje, acelerado en las últimas horas, si bien el Zaragoza, como contó este diario, llevaba semanas, desde inicios de julio, con el hispanodominicano en el punto de mira. "Estoy muy feliz de estar en un club tan histórico como el Zaragoza, sabiendo de la obligación que conlleva llevar esta camiseta, pero vengo con muchas ganas de demostrar y de ayudar a que el equipo vuelva a donde merece estar", dijo el futbolista, que lanzó un claro mensaje a la grada: "Lo primero, quiero darle las gracias a la afición por recibirme de la forma en que sé que lo harán y decirles que estén tranquilos porque este año será un gran año para todos los zaragocistas".

Ureña dio sus primeros pasos en el Girona y estuvo cedido en el Cartagena o el Leganés antes de que en 2024 llegara al Barcelona para su filial, primero en Primera RFEF y el segundo curso en Segunda RFEF, y del que salió libre en mayo tras no renovar. A Ibai lo conoce bien por la experiencia del entrenador vasco con la selección de la República Dominicana en la que estaba Ureña en los Juegos de París en 2024: "Al míster ya lo conocía, sé la exigencia que él transmite y me va a pedir, es una de las principales cosas por las que he venido aquí. Sé que va a salir bien, que haremos un gran año y que como jugador Ibai me hará crecer", afirma el extremo, que ha firmado por dos campañas.

"Tenía muchas ganas de que se hiciera oficial y posible, estos últimos días los viví con más nervios, porque había que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Por suerte y gracias a Dios estoy aquí y me siento con muchas ganas de empezar ya"

"Tenía muchas ganas de que se hiciera oficial y posible, estos últimos días los viví con más nervios, porque había que ponerse de acuerdo en algunas cosas. Por suerte y gracias a Dios estoy aquí y me siento con muchas ganas de empezar ya", aseveró el nuevo extremo zaragocista, que fue por primera vez objetivo en el mercado de enero de 2023, cuando estaba en el Girona y apenas tenía minutos, pero acabó cedido en esa ventana invernal en el Cartagena: "Todos en mi familia están muy felices, porque al Real Zaragoza lo conoce todo el mundo, tienen ganas de venir a ver el primer partido y tengo yo muchas ganas de jugar".

Sus virtudes

"Soy un futbolista con velocidad, uno contra uno, que es sacrificado en defensa y que se va a adaptar a lo que el míster y el equipo necesiten", se definió el nuevo jugador blanquillo, que llega para ocupar el sitio que ha dejado Hansson. Es un atacante diestro que puede jugar en ambas bandas y que prefiere entrar por el carril zurdo. Es el decimoquinto fichaje de este verano, si bien la marcha de Hansson al mes de su incorporación ha dejado la cifra en 14.