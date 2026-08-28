El Real Zaragoza supera los 23.000 abonados y ya tiene más en Primera RFEF que en Segunda

El Real Zaragoza, pese al descenso de categoría y en el peor momento deportivo de su historia, ha superado la barrera de los 23.000 abonados, que ya son más de los que hubo la pasada temporada en Segunda División. No es el récord del club por la obvia circunstancia del estadio, ya que la capacidad del modular es claramente inferior al de La Romareda, pero sí que es un hito más de la afición blanquilla.

En concreto, según anunció la entidad, son 23.141 abonados sumando las dos modalidades, que son 124 más que los que había el año pasado más o menos para estas fechas, ya que el dato lo ofreció el Real Zaragoza el 5 de septiembre.

Los que tienen derecho a asiento son la mayoría, 18.227, que supone un muy ligero descenso con respecto al curso pasado, por lo que todavía quedan algunos abonos disponibles para los más rezagados. El resto, algo menos de 5.000 (4.912), son socios zaragocistas que han decidido renunciar al asiento pero no a la antigüedad y que tendrán preferencia para elegir asiento en el Ibercaja Romareda una vez estén las obras terminadas, que si van en hora será el próximo verano.

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Y a ello hay que sumar que se espera alrededor de 2.000 zaragocistas en Tarragona este domingo entre la zona de preferencia alta delimitada para ello y las entradas que saquen los seguidores blanquillos en otras partes del Nou Estadi.