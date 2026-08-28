Sangalli reabre la puerta al Real Zaragoza y el club aparca a Arnau Campeny

El sueño del Real Zaragoza para completar el lateral derecho puede hacerse realidad. Cuando todo parecía perdido y Marco Sangalli apuntaba a haber dejado de ser opción, el jugador vasco ha reabierto de par en par la puerta al club aragonés, del que está más cerca que nunca.

De hecho, este giro en la voluntad del lateral vasco habría provocado que el Zaragoza aparcara la opción de Arnau Campeny, el futbolista del Europa designado como alternativa en caso de que, como parecía más que probable, Sangalli declinara la propuesta blanquilla.

Ahora, la situación ha cambiado. El donostiarra, de 34 años, ha pedido al Zaragoza unas horas más para tomar una decisión a la espera de una oferta de Segunda que satisfaga sus pretensiones. En este sentido, Sangalli habría desestimado el interés de algunos equipos de la categoría de plata como el Eldense o el Ceuta, cuyas proposiciones habrían quedado relegadas y superadas por la del Zaragoza a pesar de ser de Primera RFEF.

Pero la amenaza ahora parece apuntar a Burgos. Y es que Osasuna estaría cerca de firmar a Lizancos, lateral derecho del conjunto burgalés, que tiene a Sangalli subrayado en rojo como alternativa a estudiar en caso de que, finalmente, los navarros firmen al zaguero. Y la opción de recalar en El Plantío sí persuadiría algo más a Sangalli, que, por ello, ha solicitado unas horas más al Zaragoza.

Todo apunta a que no habrá desenlace definitivo hasta la próxima semana salvo acelerón inesperado, pero el Zaragoza tiene claro que esperará a Sangalli todo lo que sea necesario y apurará hasta el final para lograr al jugador deseado para completar la demarcación y competir por el puesto con Gabilondo.

Por eso, el fichaje de Arnau habría quedado desplazado y, probablemente, prácticamente desestimado a expensas de lo que suceda en la recta final del mercado (el plazo para fichar expira el martes a las 12 de la noche). Si el Zaragoza se queda sin Sangalli, activará las opciones en la recámara y podría volver a negociar con el Europa por Arnau, por el que el club aragonés no estaba dispuesto a pagar los 80.000 euros que exigía el Europa. Asimismo, no se descartaría acudir al mercado del paro.