Xisco Campos, otro 'novato' sin miedo en el rival del Real Zaragoza: "Los presupuestos no siempre van de la mano de los resultados"

Xisco Campos afronta su estreno en el Nástic de Tarragona en partido oficial, con muy poco balance como entrenador, ya que ha dirigido al filial del Mallorca y ha estado en su cuerpo técnico en los últimos años, pero es su debut en Primera RFEF, lo mismo que el de Ibai Gómez, que se estrena el domingo en la categoría también y que en su currículum figuran el Santutxu juvenil, el Arenas y una breve experiencia en el Andorra, de solo 15 jornadas. Dos novatos frente a frente, pero ambos con convicción.

«El Real Zaragoza y otros equipos, a nivel de presupuesto y de nombre, tienen plantillones», admitió el entrenador nacido en Binissalem (Palma de Mallorca), pero avisó después: «Entiendo que son equipos que tienen el papel de favorito, pero en el fútbol los presupuestos no siempre van de la mano de los resultados. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y no poner excusas. Estoy muy ilusionado, muy concienciado de dónde estoy», dice Campos, que tomó el testigo en el Nástic del exzaragocista Pablo Alfaro, técnico que acabó el curso pasado logrando la permanencia tras un año muy difícil.

«El Zaragoza tiene una identidad muy marcada... es un equipo que tiene muy buen juego interior. No espero que cambien mucho porque tienen una idea muy clara. Quieren llevar la iniciativa en el juego y cada uno tendrá sus momentos con balón»

Xisco Campos, que participó con el presidente, Lluís Fábregas, el consejo del Nástic y la plantilla en la tradicional ofrenda del cirio en el Santuario de Loreto tiene claro qué Zaragoza espera. «Tiene una identidad muy marcada... es un equipo que tiene muy buen juego interior. No espero que cambien mucho porque tienen una idea muy clara. Quieren llevar la iniciativa en el juego y cada uno tendrá sus momentos con balón», aseveró sobre el equipo de Ibai.

"Lo que más nos preocupa es lo nuestro, intentar mostrarnos y mostrar nuestra identidad. Nosotros también tendremos nuestros momentos y también jugamos en casa»

Casi 1.800 zaragocistas

En el Nou Estadi Costa Daurada habrá al menos 1.800 zaragocistas, ya que la venta de localidades se acerca a esa cifra y el Nástic ha ampliado la zona visitante hasta las 2.430, por lo que el desembarco en ese estadio será muy elevado. "Lo que más nos preocupa es lo nuestro, intentar mostrarnos y mostrar nuestra identidad. Nosotros también tendremos nuestros momentos y también jugamos en casa», dijo Campos, que conoce muy bien el terreno que pisa, ya que defendió el escudo del Nástic durante 6 temporadas en el primer equipo, capitaneando a la plantilla que logró el histórico ascenso a 2ª División A en la temporada 14-15.

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El Nástic se ha reforzado con hasta 19 fichajes en este verano, uno de ellos el turco Sinan Bakis, tras dejar el Zaragoza después de tres temporadas frustrantes de blanquillo, y tiene varias bajas para el compromiso de mañana. El técnico confía recuperar efectivos de aquí a al domingo: «Estoy seguro de que intentarán hacer todo el posible para poder estar disponibles», dice. Fran Gil y Pere Marco son bajas seguras por lesión y son dudas Darío Ramírez, Àlex Almansa o Ismael Athuman, que no ha completado pretemporada. No solo Bakis está como exzaragocista, también Eugeni Valderrama, que militó temporada y media en el Zaragoza, desde enero de 2022 hasta junio de 2023. El centrocampista llegó este mes de junio a un Nástic donde dio sus primeros pasos de profesional.