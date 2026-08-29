El análisis de Luis Carrión sobre Óscar Ureña, nuevo jugador del Real Zaragoza: "Es un fichaje increíble, si le respetan las lesiones es espectacular"

En la última de las tres temporadas que estuvo en el Cartagena Luis Carrión, en la 22-23, coincidió con Óscar Ureña, fichaje en forma de cesión desde el Girona en el mercado de enero del Efesé en una temporada en la que ese equipo estuvo cerca de jugar el playoff de ascenso a la élite con el entrenador catalán, que guarda un muy buen recuerdo del nuevo jugador del Real Zaragoza.

"Para mí es un fichaje increíble, ojalá le respeten las lesiones. Si lo hacen, es un jugador espectacular", asegura con contundencia Carrión, para el que el extremo fue indiscutible a su llegada a mediados de 2023, con nueve partidos, ocho de ellos en el once, hasta que una lesión importante en el isquio le dejó fuera casi lo que quedaba de temporada, porque ya solo pudo jugar un partido más.

Extremo rápido y ligero

Había llegado Ureña al Cartagena después de que el Zaragoza, con Raúl Sanllehí de director general y Fran Escribá de entrenador, se planteara su fichaje antes de que llegara el mercado de enero y que Juan Carlos Cordero asumiera la dirección deportiva, ya que el ejecutivo apostó por Thiago Bebé, que fue el que acabó llegando para que Ureña jugara en el Cartagena: "Es un extremo de uno contra uno, muy rápido y ligero, por lo que le he visto últimamente ha mejorado bastante en números, aunque haya sido en el Barcelona B y en categorías más bajas, pero ha metido más goles y ha dado más asistencias, que era el debe que tenía, porque hacía todo bien y le costaba eso al final", explica Carrión.

"Le ha faltado esa regularidad por muchas veces los problemas de molestias y bajas. Es un chico trabajador, que físicamente es fuerte y aguanta esfuerzos, con buenos datos físicos, pero ha tenido esas dolencias que le han ido mermando"

No tiene dudas el barcelonés, ahora sin equipo tras dirigir al Oviedo en Primera la temporada pasada, en las posibilidades de Ureña. Mucho más en Primera RFEF. "Le ha faltado esa regularidad por, muchas veces, los problemas de molestias y bajas. Es un chico trabajador, que físicamente es fuerte y aguanta esfuerzos, con buenos datos físicos, pero ha tenido esas dolencias que le han ido mermando. Si está bien es un futbolista de otra categoría y lo hará bien allí seguro. Si encuentra su espacio y tiene regularidad va a ser importantísimo, de eso estoy 100% convencido", espeta.

En esa reiteración de esfuerzos también Ureña ayuda a sus compañeros en la faceta defensiva, algo que muchas veces los extremos de su estilo no hacen. "No tiene ese hándicap porque su compromiso es absoluto, ya que además tiene piernas para ayudar en defensa y para atacar. Es un extremo que no solo es decisivo en los últimos 30 metros, ya que si tiene espacio para correr también lo va a hacer, porque posee buenas piernas y es muy completo", explica el míster, que recuerda la etapa del jugador hispanodominicano a sus órdenes.

"Ya dio un poco ese paso atrás entre comillas de ir al Barcelona para su filial, bajando de categoría, y creo que le ha venido bien para la confianza y para llegar a un club como el Zaragoza que lo normal es que pelee por estar arriba y, si sube, será un equipo importante en Segunda"

"Conmigo empezó a jugar enseguida todo, notabas el respeto de los compañeros hacia él, esa consideración de cuando llega un jugador y el resto piensa ‘hostia, este es bueno'. Y la pena fue la lesión (isquiotibial), porque andaba muy bien", repasa. En todo caso, en Ureña habita "un chico encantador y profesional, de los que siempre intentan ayudar", asevera el míster sobre el nuevo zaragocista, que indica que con su salida a jugar en el Barcelona Atlètic, primero en Primera RFEF en la 24-25 y después en Segunda RFEF la 25-26, Ureña "ya dio un poco ese paso atrás entre comillas de ir al Barcelona para su filial, bajando de categoría, y creo que le ha venido bien para la confianza y para llegar a un club como el Zaragoza que lo normal es que pelee por estar arriba y, si sube, será también un equipo importante en Segunda".

"La presión mentalmente no le va a afectar. Es muy fuerte, no se va a esconder por eso, va a seguir buscando situaciones de uno contra uno y si se equivoca lo volverá a intentar 100%. Es medio tímido, pero sobre el césped tiene personalidad"

Llega a un Zaragoza con la necesidad ineludible de subir y recuperar su sitio en el fútbol profesional, un objetivo que por urgente puede suponer una presión mayor que la que ha vivido hasta ahora en su carrera el extremo, pero que "mentalmente no le va a afectar. Es muy fuerte, no se va a esconder por la presión, va a seguir buscando situaciones de uno contra uno y si se equivoca lo volverá a intentar 100%. Es medio tímido, pero sobre el césped tiene personalidad. Estoy seguro de que no le va a pesar jugar en un club como el Zaragoza y mucho menos si el equipo empieza bien".

Su visión global del proyecto

En Luis Carrión a sus 47 años hay casi 330 partidos (329 en concreto) entre las tres categorías mayores del fútbol español, 17 en la élite y hasta 224 en la de plata, contando ahí la promoción de ascenso, por lo que tiene una visión cualificada del fútbol español y de cómo ve al Zaragza en esta andadura por Primera RFEF que va a iniciar. Y le agrada lo que ve...

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"A mí me gusta el proyecto que está haciendo el Zaragoza en Primera RFEF, donde no es fácil firmar a futbolistas con bagaje en Segunda. Han fichado a jugadores con hambre, el míster también, creo que Ibai puede aportar muchas cosas"

"Lo que han firmado en el club es gente más o menos importante, algunos con proyección, otros con currículum… A mí me gusta el proyecto que está haciendo el Zaragoza en Primera RFEF, donde no es fácil firmar a futbolistas con bagaje en Segunda, ya que te llevas un baño de realidad nada más empezar a planificar. Han fichado a jugadores con hambre, el míster también, creo que Ibai puede aportar muchas cosas. A mí el Zaragoza me gusta, aunque, claro, hay que esperar a la competición", sentencia Luis Carrión.