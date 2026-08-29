El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: "Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia"

Asentarse en el fútbol profesional no está al alcance de todos los prometedores jugadores que pasan por las mejores canteras de España. El Real Zaragoza logró hace poco tiempo coronarse como campeón de España en categoría juvenil gracias a una generación de futbolistas que, en gran parte, no tardó en tocar el profesionalismo. Francés, Francho, Puche son algunos de los integrantes de aquel equipo entrenado por Iván Martínez que pasó a la historia de la Ciudad Deportiva y todavía siguen jugando al más alto nivel.

Tras laventar el título, el Real Zaragoza se clasificó para la UEFA Youth League y pudo competir contra los mejores equipos juveniles de toda Europa. Al vestuario liderado por los canteranos nombrados anteriormente se sumaron otros como Iván Azón, Luis Carbonell, Ángel López, Borge que superaron al Korona Kielce polaco, al APOEL chipriota y cayeron eliminados en octavos de final por el Olympique de Lyon de Barcola, actual campeón de Europa con el París Saint Germain de Luis Enrique.

La trayectoria europea del Zaragoza Juvenil quedó marcada por los partidos en La Romareda ante un nutrido grupo de aficionados y algunos incluso celebraron un gol en el lugar donde habían soñado desde pequeños. Además de Luis Carbonell, Azón, Borge o Javi Hernández, Diego Marín fue el otro zaragocista que vio puerta en Youth League. El delantero, que jugó también cedido una temporada en su etapa juvenil en El Olivar, ha sido protagonista del verano en el mercado de fichajes de la regional aragonesa ya que ha decidido volver al equipo de su pueblo 16 años después.

Francho celebra con Diego Marín uno de los goles contra el APOEL / NURIA SOLER / ZAR_DIGITAL

"Afición, qué ganas teníamos de anunciar esto.. 16 años después vuelve a casa... Diego Marín vuelve a defender el escudo del tiburón. El que marcó gol en La Romareda jugando la Youth League, el que jugó la Copa del Rey contra el Betis, el hijo de la Conchi y David vuelve al equipo de su pueblo. Calidad, garra, sacrificio y sobre todo, sentimiento de pertenencia", ha anunciado el Villamayor, equipo que compite en la Primera Regional aragonesa.

A sus 25 años, Diego Marín ha tomado la decisión de volver a casa después de una carrera entre Segunda RFEF y Tercera. El delantero llegó a formar parte del Deportivo Aragón antes de marcharse al CD Ibiza-Islas Pitiusas. Tras su breve aventura en las Baleares, el jugador de Villamayor firmó por el Ejea y un año más tarde por el Épila. Ahora, el delantero competirá en Primera Regional en un Villamayor que sueña con ascender a Regional Preferente.

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Más canteranos en su pueblo

Diego Marín no es el único canterano del Real Zaragoza que ha decidido volver a casa para jugar en el equipo de su pueblo. No muy lejos de Villamayor se encuentra Leciñena, donde regresó hace no mucho Javier Marcén, un central o lateral zurdo que llegó a ser internacional en categorías inferiores con España coincidiendo con Luis de la Fuente. El zaragozano jugó la pasada temporada en el equipo del pueblo en Segunda Regional B. Otro canterano que también jugó el año pasado en el barro de la regional aragonesa fue Héctor Otín con el Movera, equipo de su barrio donde también es el presidente.