El OFI Creta hace oficial la llegada de Kenan Kodro tras su paso por el Real Zaragoza

El futuro de Kenan Kodro ya está definido. El OFI Creta griego ha anunciado oficialmente un acuerdo con el Ferencváros húngaro para la incorporación del delantero internacional bosnio en calidad de cedido durante la temporada 2026-27. El ariete de 33 años emprende así un nuevo reto profesional en la Superliga de Grecia tras haber cerrado su etapa en el Real Zaragoza.

El atacante hispano-bosnio disputó la pasada campaña 2025-26 en el Ibercaja Estadio, también en calidad de préstamo por el club magiar. Durante el curso recién finalizado, Kodro firmó una temporada de claroscuros, con un total de 34 partidos y 8 goles, tres de ellos en un triplete en la victoria por 2-3 al Racing de Santander, entonces líder de la Hypermotion, en El Sardinero. Este verano, el delantero regresó al Ferencváros donde anotó un gol al Real Madrid en un amistoso de pretemporada. No obstante, sin apenas minutos ni en la Liga húngara ni en la fase previa a Europa League, Kodro emprende un nuevo viaje a tierras helénicas.

El comunicado oficial del conjunto cretense destaca la dilatada trayectoria y el bagaje europeo de Kodro, quien suma 15 partidos y dos goles con la selección absoluta de Bosnia y Herzegovina. Entre sus credenciales continentales figuran 8 encuentros y 5 goles en la Europa League (7 encuentros y todos los goles en fases previas) con el FC Copenhague, así como 5 partidos, 3 tantos y una asistencia en los preliminares de la Conference League con el Videoton Fehérvár. Además, en la campaña 2024-25 concluyó como máximo goleador de la Copa de Turquía tras firmar 6 dianas en 5 choques con el Gaziantep FK.

A lo largo de su carrera, el club donde registró un mayor número de partidos fue el CA Osasuna (87 encuentros, 15 goles y 3 asistencias), pasando también por la Real Sociedad B (76 partidos, 16 goles), Athletic Club (27 partidos, 4 goles), Mainz 05 (10 partidos), Grasshopper (15 partidos, 7 goles) y FC Copenhague (18 partidos, 6 goles), antes de sus pasos por Turquía, Hungría y la capital aragonesa. Ahora, el OFI Creta le recibe "en la familia" con el objetivo de convertirlo en su referente ofensivo para el nuevo curso.