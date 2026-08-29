El Gotzepe turco negocia sin acuerdo la cesión con opción de compra de Yussif Saidu

El Gotzepe de la Superliga turca ha acelerado en los últimos días el fichaje de Yussif Saidu y ahora mismo negocia con el Real Zaragoza una cesión con opción de compra por el centrocampista ghanés, que puede salir en estas últimas horas de mercado, sin embargo, el acuerdo está aún lejano. El club otomano, que lleva todo el verano intentando el fichaje del futbolista, ha presentado una oferta por escrito (las anteriores de otros clubs habían sido verbales), en la que paga una cantidad por la cesión y se establece una opción de compra voluntaria por más de dos millones de euros.

Saidu tiene contrato hasta 2030 en el Zaragoza y esa sería la duración, tres años, si antes del 30 de junio de 2027 ejecuta el Gotzepe la opción de compra del futbolista. El mercado en España cierra el 1 septiembre, pero no en Turquía, donde lo hace el día 4, por lo que el Gotzepe tendría margen hasta esa fecha podría inscribir al jugador.

Hace unas dos semanas, el Amed SFK, recién ascendido a la Superliga turca, habló con el Zaragoza y le transmitió una oferta de cesión del centrocampista ghanés de 21 años, con contrato hasta 2030, pagando 300.000 euros por el préstamo y con una opción de compra de 3 millones que sería obligatoria o de fácil consecución.

Desde el Zaragoza, donde se empezó el verano pidiendo 5 millones por el futbolista, no se le cerró al Amed la puerta a esa cesión y se habló como contraoferta de un pago por la cesión de 500.000 euros y 4 millones siendo obligatoria o de fácil consecución a final de temporada. La negociación no se inició como tal al no llegar propuesta formal. Saidu, que puede jugar de centrocampista y de central, es un jugador que Ibai Gómez valora mucho por sus condiciones y cuenta plenamente con el futbolista, aunque la posición de firmeza para su salida ha disminuido con los nuevos propietarios.

Otros sondeos

No solo el Amed SFK o el Gotzepeha preguntado por el centrocampista ghanés, ya que el Rapid de Viena austriaco o el Stoke City inglés también se interesaron por las condiciones y el Leicester o el Burnley también ingleses lo tienen en la agenda, lo mismo que algún club alemán, pero de momento se trata de sondeos y no hay nada en firme, aunque sí hubo una oferta extraoficial a principio de verano por el jugador de hasta tres millones, rechazada por el Zaragoza. El Almería también lo valoró como sustituto de Lopy, pero acabó fichado a Mikel Vesga.

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Saidu, por el que se ejecutó la opción de compra del Dansoman Wise por 150.000 euros en octubre pasado, disputó 31 partidos de Liga con el Zaragoza la temporada anterior, 21 de ellos de titular, además de uno de Copa. Su nivel fue de más a menos, siendo casi siempre central, donde sufre más, aunque dejó constancia de sus elevadas cualidades, físicas sobre todo como centrocampista. En febrero tuvo un problema de rodilla que le obligó a parar durante cuatro semanas por un edema óseo del que se recuperó para el tramo final de Liga sin tener que pasar por el quirófano y con un tratamiento de plasma.