Bazdar se estrena a lo grande en Bélgica: doblete en sus primeros minutos en la Pro League

El Sint-Truidense del exdelantero del Real Zaragoza Samed Bazdar se repuso de su eliminación de la Europa League a manos del Omonia Nicosia chipriota, tras caer el jueves por 4-2 en la vuelta después de haber ganado en la ida por 1-0, con una contundente victoria en la Pro League belga por 1-4 y con protagonismo del exzaragocista, ya que en su debut en el campeonato nacional (no pudo jugar en las dos primeras jornadas al no estar su tránsfer y el partido de la jornada 3 ante el USG se aplazó por esa eliminatoria europea) anotó dos dianas para sentenciar la victoria de su nuevo equipo frente al Royalk Antwerp.

Bazdar, que había sido titular en Nicosia el jueves, saltó al campo en el minuto 61 con empate en el marcador y anotó el 1-2 a pase de Merlen, mientras que ya en el descuento selló el triunfo de su equipo en una buena jugada y con asistencia de Sebaoui. Los de este domingo fueron los primeros minutos de Bazdar en Liga, ya que hasta ahora solo había jugado en la previa de la Europa League en las dos citas ante el Omonia, donde esa eliminación va a hacer que dispute la fase Liga de la Conference.

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Bazdar es abrazado por sus compañeros tras un gol. / STVV

Bazdar se marchó este verano al Sint-Truidense después de dos temporadas en el Zaragoza, donde su nivel fue de más a menos tras la fuerte apuesta del club en él, pagando tres millones al Partizan en el verano de 2024. El último medio año estuvo cedido en el Jagiellonia polaco y disputó con Bosnia el Mundial de Estados Unidis, Canadá y México entre junio y julio. A su regreso y tras rechazar algunas ofertas el Zaragoza, como las del St. Gallen 1879 suizo, el Sturm Graz autriaco o el AIK de Estocolmo sueco, fue traspasado al Sint-Truidense de Bélgica por 1,5 millones y 250.000 euros en bonus, además de quedarse el Zaragoza un 20% de su pase.