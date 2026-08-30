Ya se conocen los cuerpos técnicos de la cantera del Real Zaragoza

Potenciar y mejor la cantera del Real Zaragoza es uno de los principales objetivos de la nueva dirección deportiva zaragocista liderada por Lalo Arantegui. Las primeras incógnitas se resolvieron el pasado mes de junio en un acto privado ante 700 personas entre jugadores, familias, entrenadores y miembros de cuerpos técnicos que se celebró en el Ibercaja Estadio. El director deportivo dio a conocer la nueva estructura de la Ciudad Deportiva situada en la carretera Valencia.

Javier Garcés sustituye a Ramón Lozano al frente del organigrama como nuevo director de fútbol base. El extrenador del División de Honor Juvenil de la cantera zaragocista lidera esta nueva estructura a la que se unen rostros conocidos para el zaragocismo como Javi Ros (área de rendimiento), David Navarro (área de coordinación y tecnificación) o Mourad El Kammas, que vuelve al club como responsable de captación tras estar estos últimos años en la cantera del Real Betis.

Esta apuesta firma por la cantera se está viendo fundamentada con la vuelta de varias perlas que abandonaron la Ciudad Deportiva en etapa formativa y han retornado al club que les vio crecer. Otro de los aspectos marcados en rojo es la configuración de los banquillos de los diferentes equipos del fútbol base.

Lalo Arantegui, en un momento de la presentación del organigrama de la Ciudad Deportiva, junto a Pinilla, Francho o Ibai Gómez. / Real Zaragoza

Estos son los cuerpos técnicos de la cantera del Real Zaragoza

El fútbol formativo en Aragón vuelve a escena el próximo fin de semana con la vuelta de las principales categorías del fútbol base aragonés. Los equipos de la cantera del Real Zaragoza comenzaron sus respectivas pretemporadas este mes de agosto con los ojos puestos en el primer sábado del mes de septiembre. Aunque el club no haya comunicado de manera oficial los cuerpos técnicos de los distintos equipos, en la página web de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) ya se pueden consultar qué entrenadores van a dirigir a cada equipo.

Los principales cambios se han dado en los equipos de mayor categoría. Diego Serrano coge las riendas del Deportivo Aragón tras el descenso a Tercera RFEF. El filial zaragocista, entrenado por Emilio Larraz la temporada pasada, comienza la liga visitando al Tamarite. También hay cambios en el División de Honor Juvenil. Javier Garcés, que deja el cargo para ser director del fútbol base, cede el testigo a Jorge Sánchez, que llega al club del Amistad, y estará acompañado por Sergio Pradas, Gregorio Entrena y Miguel Ángel Barrachina.

Diego Serrano, en la imagen difundida por el Real Zaragoza. / REAL ZARAGOZA

El segundo equipo juvenil del Real Zaragoza, que compite en Liga Nacional, también cambia de técnico. Miki Álvarez no continúa al frente y lo relega un staff formado por Carlos Jiménez Plou, Jaime Ferrer Castillejo e Ignacio Retamal Perdiguer. Este cuerpo técnico también cuenta con la presencia de Kevin Lacruz Coscolin, exjugador del Real Zaragoza. Estos son el resto de cuerpos técnicos del fútbol base del Real Zaragoza:

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