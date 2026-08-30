En el fondo...Real Zaragoza: la previa del Nástic-Real Zaragoza

Es la previa que uno jamás pensó escribir ni usted tener que leer. Tan bajo ha caído el Real Zaragoza que resulta harto difícil poner negro sobre blanco el que debe ser el comienzo del renacimiento de un equipo y de un club al que un puñado de indeseables hundieron en la miseria. Allí abajo, en el fondo, siguen clamando al cielo esos benditos aficionados que, pese al escarnio, no paran de referirse a aquel juramento de amor eterno que les obliga a seguir en la brecha y a llevar el corazón a una garganta escocida ya de tanto disgusto. Más de 23.000 abonados tiene ya el Real Zaragoza pese a haber tocado fondo. Más de 2.000 estarán esta noche en Tarragona para presenciar en directo el inicio de una nueva era, esa que nunca creyeron vivir. La que debe durar solo unos meses hasta regresar a Segunda y reducir algo la dimensión del oprobio al que llevan sometidos durante más de 13 años.

En fin, esto es lo que hay. El Zaragoza afronta el inicio de curso con la obligación de que su deshonrosa estancia en Primera RFEF no se prolongue más allá de una campaña. No será fácil, acaso, acabar arriba del todo para un equipo al que su nuevo técnico, Ibai Gómez, deberá desprender cuanto antes de esa etiqueta de perdedor que le cuelga de los harapos desde hace demasiado tiempo.

Es el técnico vasco aire fresco. Sus novedosas ideas, su valiente estilo y su encomiable declaración de intenciones han encontrado el pulgar hacia arriba del zaragocismo, que se encomienda a lo que más reconoce: un fútbol de toque, combinación y asociación y concebido siempre hacia delante. Y eso es lo que proclama Ibai, lejos del malintencionado pragmatismo y exceso de cobardía de otros que se atrevieron a defender el 0-0 como manual de estilo. Así les fue. Así nos fue.

Así que esa búsqueda del verdadero Zaragoza y la previsible acumulación, al fin, de victorias provocan, junto a la larga espera sin fútbol, que el comienzo de este impropio recorrido se acoja con cierta dosis de esperanza, un sentimiento mayor que la ilusión, seguramente. A ello se añade la presencia de Ander Herrera, un futbolista de otra dimensión, que decidió volver a casa para echar una mano a su equipo del alma en el peor momento de su historia. Jugará gratis todo el curso el talentoso canterano, llamado a liderar el equipo y un vestuario del que apenas quedan testigos de la infamia. Tampoco Francho, cuyo brazalete hereda Ander para sacar de las ruinas a un Zaragoza cuya absoluta remodelación alcanza también a una nueva propiedad que ha llegado con el rigor económico como bandera y el ascenso como único destino.

La primera etapa lleva a los aragoneses a Tarragona, donde espera un clásico de la categoría, el Nástic, en el que juega Bakis, ese delantero que fracasó en el Zaragoza y que espera con las garras afiladas a un conjunto blanquillo que no podrá contar con uno de sus mejores hombres: el central Diego González, convaleciente de un traumatismo tras un golpe en la cabeza. Iranzo, recién llegado para ser su pareja en el centro de la zaga, podría empezar desde el banquillo y abocar a la titularidad a Tachi y Barrachina, la pareja suplente. Detrás de ellos, previsiblemente, Westerveld defenderá el marco, con Gabilondo (no hay otro) en la derecha y Escudero en el otro lado.

La duda reside en una medular en la que Ander es fijo y donde Ademo debería serlo, pero el nivel de Terrer propicia que el canterano parta como favorito para formar en la izquierda, donde Vadillo y el recién llegado Ureña son los extremos disponibles. Jardí tiene hueco reservado en la derecha y Pau Sans, según reveló Ibai, formará en una de las dos posiciones más adelantadas. Lo hará previsiblemente, en la mediapunta para que Delgado sea la referencia. Es la hora. En el fondo, es el Zaragoza. Aúpa con él.

Alineaciones probables:

Nástic: Ayesa, Subirats, Athuman, Royo, Eugeni, Monsalvo, Borja, Gómez, Prohens y Bakis.

Real Zaragoza: Westerveld, Gabilondo, Tachi, Barrachina, Escudero, Ademo, Ander, Terrer, Jardí, Pau Sans y Delgado.