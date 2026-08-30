Ibai Gómez cita a Iranzo y Ureña para Tarragona y Diego González es la única baja en el estreno liguero del Real Zaragoza
Diego Monzón también viaja con el equipo tras superar un esguince de tobillo en una expedición con 23 jugadores
El Real Zaragoza ya ha puesto rumbo a Tarragona por carretera para jugar esta noche (21.30 horas) en el Nou Estadi Costa Daurada con una expedición de 23 jugadores en la que están los dos últimos refuerzos del equipo, el central Rubén Iranzo, que toma el número dejado por el capitán Francho, el 14, y Óscar Ureña, que lucirá el 23. Para el primer partido en la nueva realidad de la Primera RFEF Ibai solo tiene la baja de Diego González, que sufrió una contusión cerebral en el duelo ante el Bilbao Athletic el 21 de agosto y que por protocolo de la FIFA tiene que estar diez días sin entrenar a alta intensidad.
El centrocampista del filial Diego Monzón, que sufrió un esguince en el ligamento lateral de su tobillo el 15 de agosto frente al Villarreal B y que ha realizado las dos últimas sesiones con el grupo, entra en una lista donde la otra representación del B es Tobajas, puesto que Vadillo ya tiene dorsal del primer equipo desde su renovación el viernes. Saidu, que el viernes no se entrenó por una indisposición, está en la lista pese a que el Zaragoza negocia sin acuerdo, con las posturas lejanas, y con muchas opciones de quedarse, su traspaso al Gotzepe turco.
Mientras, Ureña, que lleva solo dos entrenamientos con sus compañeros, viaja, aunque en principio no será titular ya que viene de no estar durante todo el verano en dinámica de grupo, y sí que tiene más opciones de serlo Iranzo, que desde el jueves ha trabado ya a las órdenes de Ibai Gómez por la ausencia de Diego González tras su traspaso desde el Valencia.
Casi 2.000 zaragocistas
El Zaragoza llega al estreno liguero con la única idea de hacer valer su condición de favorito en un estadio donde además va a estar muy respaldado por los suyos, puesto que casi 2.000 zaragocistas estarán en las gradas del campo del Nástic en un partido exigente frente al conjunto entrenado por Xisco Campos.
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