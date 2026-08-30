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Nástic - Real Zaragoza, en directo: comienza la travesía por el desierto
Westerveld defiende la portería, Barrachina acompaña a Tachi, Terrer a Ander y Cuenca se gana el hueco arriba
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Zaragoza
Primera alineación de Ibai Gómez:
- Ya se sabe dónde se verán por televisión los partidos de Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel: Aragón TV dará un partido por jornada y el resto de opciones
- El primer 'cerebro' fichado por Lalo Arantegui para el Real Zaragoza jugará en Segunda RFEF
- Andrada regresa a la portería cuatro meses y 122 días después de su puñetazo a Pulido y lo hace con victoria para Monterrey. 'Lo pasé mal y lo tomé con calma estos meses
- El Real Zaragoza sueña con convencer a Marco Sangalli
- El día de Iranzo por fin es hoy: viaja esta mañana y será oficialmente nuevo jugador del Real Zaragoza
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- El canterano del Real Zaragoza que vuelve al equipo de su pueblo después de 16 años: 'Calidad, garra, sacrificio y sentimiento de pertenencia
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