La crónica del Nástic-Real Zaragoza (2-0). Un bofetón repetido en el inicio de la nueva vida

Mucho ha cambiado el Real Zaragoza desde el descenso en mayo pasado: de propiedad, de entrenador, con muchos jugadores, con una categoría distinta... para que la vida siga igual en un equipo que recibió el mismo bofetón en Tarragona ante el Nástic que tantas veces se dio el curso pasado. Una derrota frustrante y reconocible por lo vivido. No dominó las dos áreas, ni la suya ni la del rival, y eso es un pasaporte seguro para una derrota que manda un mensaje lleno de dudas para un equipo que, si quiere subir directo, no puede empecinarse en partidos así, porque el margen de error es escaso.

El conjunto catalán le enseñó al zaragocista lo que es una victoria pragmática, pudieron acumular méritos más que de sobra los de Ibai Gómez tras el gol inicial del exzaragocista Bakis y merecieron marcar. No lo hicieron y en la segunda parte la versión fue aún peor para que Segura certificara la derrota de un Zaragoza que empieza muy mal su andadura por el barro de la Primera RFEF. La zaga, sobre todo en su eje, donde Tachi fue un espanto, y la pegada fueron los déficits en Tarragona, unos hándicaps muy claros. Tuvo más fútbol el Zaragoza, sobre todo mientras a Ander le duró la gasolina, no demasiado, y en las apariciones de Pau Sans, pero no le llegó para empatar por su propia ineficacia y en la segunda parte languideció hasta que Segura, con el equipo volcado y en otro desajuste, selló el varapalo.

Con un Zaragoza muy reconocible tras lo visto en la pretemporada, con Pau Sans de pareja de baile arriba de Joaquín Delgado y con Cuenca en la izquierda y Jardí en la derecha para que Terrer y Ander se movieran en la sala de máquinas donde Ademo guardó turno en el banquillo. Así arrancó el Zaragoza en un Costa Dauroda con muchos blanquillos que se quedaron petrificados cuando en el primer minuto un envío de falta de Eugeni lo cabeceó Bakis, dos exzaragocistas y de nuevo el balón parado (la vida sigue igual en todo), completamente solo, a la red, sin que nadie, ni Tachi ni Terrer, siguiera al turco, que celebró el gol con una alegría tremenda por vacunar a su exequipo nada más iniciarse el duelo. El Video Support dio la razón al colegiado y el Zaragoza empezó a remolque y aún pudo encajar otro, pero Joseda le pegó muy mal con todo a favor.

El Zaragoza le sonó el despertador y empezó a carburar con el balón y dominando el pleito, con un primer aviso de Joaquín Delgado y una buena parada de Ayesa a tiro de Pau tras una jugada de Terrer. Pau aumentó su presencia en ataque con varias acciones mal finalizadas, eso sí, con la espalda de Royo como vía abierta del Nástic y con otra oportunidad clara tras una jugada ensayada con Ander. Aún tuvo otra más Cuenca y el partido era del Zaragoza, que vivía expuesto atrás, con poca seguridad en su eje, lo que provocó las amarillas de Terrer, Barrachina y Escudero, todas por la velocidad de Meshak, y con otro mensaje de Bakis, con un disparo al palo que tocó Westerveld en otro mal repliegue de Tachi, especialmente desacertado en una primera parte donde el Zaragoza se diluyó en el tramo final, con poca presencia en el medio, aunque pudo empatar antes de marcharse al descanso. Terrer firmó una gran acción individual con un mal centro y Cuenca en un centro le puso el balón al remate de Joaquín que acabó en el de Gabilondo y en el posterior de Terrer, con gran intervención de Ayesa.

La segunda parte comenzó con otra muestra de despiste, finalizada con un disparo, el enésimo, de Bakis. Cuenca y Joaquín Delgado volvieron a ejecutar mal en sendas acciones de ataque e Ibai se la jugó con Pereira y Vadillo por Escudero y Cuenca, flojos ambos en Tarragona, para buscar más aire con la banda izquierda. Dos nuevos pasos por el Vídeo Suport, por un penalti que nunca lo fue de Gabilondo a Shin y por un manotazo a Vadillo, pararon el ritmo del choque. Pau aparecía mucho menos y Tobajas relevó a un apagado y pitado Jardí antes de que Pau lo volviera a intentar y sobre todo Vadillo , que envió un misil al larguero que mereció el gol.

Con Ademo y Rubén Díez sobre el césped, cambiando la sala de máquinas, Ibai mandó un claro mensaje de buscar el gol, pero el Zaragoza en ese paso más adelante dejó vía libre en el flanco derecho para que el pase de Diego Gómez dejara al recién salido Segura que encaró a Westerveld y lo batió de disparo raso en el 86 para que el Zaragoza se diera de bruces con una derrota que deja a las claras que el fútbol no vive de sensaciones, por muy buenas que fueron en algunos momentos de la primera parte, y sí de eficacia, tanto en el área propia, con dudas flagrantes atrás, como en la rival, en la que la finalización dejó mucho que desear y, cuando el Zaragoza estuvo certero en ese remate, se topó con Ayesa.

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Con más de 2.000 zaragocistas en el Nou Estadi el Zaragoza no empezó bien su caminar por una categoría que le va a exigir otra versión, una faz muy superior en capacidad de remate y defensiva. Si no, cuando el ascenso exige un porcentaje tan alto de victorias, recuperar el puesto en el fútbol profesional va a ser imposible. Avisado queda el Zaragoza. El bofetón no pudo ser más sonoro.