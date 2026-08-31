Diego Fuoli sigue de dulce en su vuelta al fútbol profesional: tres porterías a cero para comenzar

Al Real Zaragoza le quedan apenas dos días para realizar los últimos refuerzos en la plantilla antes de que el mercado de fichajes finalice mañana martes a las 23.59 horas. La dirección deportiva liderada por Lalo Arantegui espera cerrar al menos un jugador, al poder ser un lateral derecho, para dar por cerrado el equipo. Uno de los jugadores marcados en rojo por los responsables del área táctica para reforzar la portería blanquilla era Diego Fuoli.

El portero zaragozano firmó una temporada de ensueño consiguiendo el retorno del Sabadell al fútbol profesional gracias a un sinfín de paradas que lo situaron como uno de los porteros más destacados de la Primera RFEF. Ahora, tras el fuerte interés del conjunto blanquillo este verano, la racha de Diego Fuoli continúa en Segunda División. El arquero está dando continuidad a su norma más habitual y consolidada bajo palos: echar el cerrojo por completo a su portería y dejarla a cero.

Transcurridas las tres primeras jornadas del campeonato liguero, el guardameta aragonés no ha tenido que recoger ningún balón de la portería ante equipos punteros de la división de plata como el Real Sporting, CD Castellón o UD Almería. Esta inicial racha de imbatibilidad en el arranque de la competición no constituye en absoluto un hecho fortuito o una mera coincidencia puntual, sino la prórroga natural del soberbio rendimiento que ya exhibió a lo largo de la pasada temporada 2025/2026.

Diego Fuoli, bajo palos con la camiseta del Sabadell. / SPORT

Un gran año en Primera RFEF

Si el Sabadell ha vuelto al fútbol profesional tras eliminar al Zamora en la final del playoff, es, en gran parte, por las actuaciones que el portero zaragozano firmó el año pasado en la categoría de bronce del fútbol español. La temporada pasada, cuando el conjunto arlequinado militaba en Primera RFEF, el arquero fue uno de los más destacados gracias a sus paradas felinas, su juego de pies o su gran golpeo de balón que permitía al conjunto catalán superar líneas de presión con mucha facilidad.

Fuoli volvió a la Nova Creu Alta tras un gran año en el Tarazona. 22 porterías a cero en 41 partidos, 0.73 goles encajados de media por partido, 27 goles encajados en liga regular y un sinfín de paradas que sirvieron para despertar el interés de numerosos equipos como el Real Zaragoza. Estos números de la temporada pasada, sumados a sus intervenciones decisivas en estos primeros tres encuentros, respaldan la figura de un portero dominante del área, con un gran golpeo y especialista en la colocación.

El arquero natural de Zaragoza se formó en las categorías inferiores del Stadium Casablanca hasta que en 2015 dio el salto al juvenil del 'submarino amarillo'. En la cantera 'groguet', estuvo hasta 2020 donde jugó en el Villarreal C y en el filial, aunque no llegó a debutar en partido oficial con el primer equipo castellonense. En aquel verano, Diego Fuoli pudo recalar en el Real Zaragoza para suplir una posible salida de Álvaro Ratón.

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Finalmente, acabó firmando por el Sabadell para jugar en Segunda División, donde apenas tuvo minutos (solo dos partidos, uno de Liga y otro de Copa del Rey). En los tres últimos años su carrera ha estado en Primera RFEF, en el San Fernando, el Tarazona y el Sabadell, donde la temporada pasada fue el mejor portero de la categoría de bronce. Lalo Arantegui intentó su fichaje hasta el final pero el portero decidió aprovechar su oportunidad de jugar en el fútbol profesional.