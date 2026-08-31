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Diego Gónzalez vuelve a los entrenamientos del Real Zaragoza y estará ante el Antequera

El central ha sido uno más en la sesión blanquilla después de haberse cumplido el plazo de 10 días tras su conmoción cerebral

Diego González, durante la rueda de prensa de su presentación.

Diego González, durante la rueda de prensa de su presentación. / JAIME GALINDO

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Apenas 12 horas después de la derrota del Real Zaragoza ante el Nástic en el debut oficial en Primera Federación, los blanquillos han vuelto al trabajo y la gran novedad ha sido el regreso de Diego González a los entrenamientos. El central vuelve a ser uno más diez días después del fuerte golpe sufrido durante el amistoso frente al Bilbao Athletic, que le provocó una contusión cerebral que encendió todas las alarmas en el Ibercaja Estadio.

Aunque tuvo que ser ingresado y sometido a diferentes pruebas por precaución, González evolucionó favorablemente desde el principio, aunque por el protocolo establecido en estos casos su baja era obligada para el estreno. Sin embargo, el defensa estará ya disponible ante el Antequera y todo apunta a que será titular en el centro de la zaga.

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Por lo demás, el entrenamiento del Real Zaragoza se ha desarrollado este lunes en la Ciudad Deportiva sin demasiadas novedades. Monzón sigue trabajando con el grupo y los titulares ante el Nástic han tenido una sesión de recuperación en el gimnasio. El equipo descansará este martes.

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