El Getafe negocia con el Como 1907 la cesión de Iván Azón y su reencuentro con Francho Serrano

Iván Azón podría reencontrarse con Francho Serrano esta temporada en el Getafe CF, después de que ambos dieran el salto al primer equipo zaragocista en la temporada 20-21. El ariete se marchó al Como en ener de 2025 y estuvo cedido en el Ipswich Town la temporada pasada y el centrocampista se ha marchado este verano rumbo al Coliseum. El club madrileño se encuentra inmerso, a menos de dos días de que cierre el mercado este martes a las 23.59 horas, en negociaciones con el Como 1907 italiano para obtener el préstamo del exzaragocista. No obstante, no es la única opción que baraja el delantero aragonés, que cuenta con ofertas de Francia, Italia y la Championship, si bien este último destino es el menos favorito para el jugador.

De esta manera, tras Adrián Liso y Francho Serrano, de confirmarse la cesión, Iván Azón se convertiría en el tercer zaragocista de la historia reciente en vestir la camiseta azulona en dos años. Parece que el director deportivo getafense, Antonio Muñoz Gómez, ha encontrado un banco de pesca en Zaragoza que le ofrece piezas de rendimiento inmediato. En su cabeza estarán los tres goles del extremo en las dos primeras jornadas de Liga y las buenas actuaciones de Francho en los dos partidos de la fase previa de la Conference League y los 90 minutos disputados en la segunda jornada de Primera División en la médular, posición que no contemplaba Lalo Arantegui para el jugador en la nueva plantilla de Primera Federación, en la victoria por 1-0 ante el Racing de Santander.

Una adaptación rápida que se esperaría también del 'tiburón' Azón, a quien avalan 150 partidos en Segunda División y Copa del Rey con el Real Zaragoza en los que anotó 27 goles antes de ser traspasado al Como 1907 por 2 millones de euros más objetivos en febrero de 2025. En la temporada pasada, se fue cedido procedente del club italiano al Ipswich Town, donde logró el ascenso a la Premier League, disputando 38 partidos y anotando 5 tantos en su aventura inglesa. Sin minutos en el año y medio en el equipo de Cesc Fábregas, la entidad alpina busca que el delantero aragonés tenga rodaje con otro préstamo, en el que el Getafe se postula como el caballo más adelantado para hacerse temporalmente con los servicios del jugador, que se reencontraría así con su compañero de camada en la cantera zaragocista.