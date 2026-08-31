Ibai Gómez, fastidiado por el resultado pero satisfecho con sus futbolistas: “Si jugamos 20 partidos como este, ganamos 19”

No pudo ser. Ibai Gómez ha afrontado su primera rueda de prensa como entrenador del Real Zaragoza con una derrota por 2-0 ante el Nástic de Tarragona. El resultado, sin embargo, no cambia la valoración del técnico del partido de su equipo. “Si juegas 20 partidos como este, ganas 19. Hemos sido absolutamente superiores. Ha sido el mejor partido desde que estamos aquí”, ha afirmado.

El entrenador zaragocista reconoció que estaba “jodido” por la derrota, especialmente por la afición. “Me revienta perder. La gente ha sido un espectáculo. Ojalá seamos capaces de jugar así toda la temporada. Si podemos, estaremos cerca de conseguir el objetivo”, ha detallado.

Ibai Gómez ha insistido en que, más allá del resultado, estaba satisfecho con el rendimiento del equipo. “No me preocupa nada hoy más que el resultado, porque debemos ganar todos los fines de semana. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero estoy satisfecho”, ha apuntado.

El técnico ha destacado también la diferencia entre las ocasiones generadas por ambos equipos. “Hemos llegado 40 o 45 veces por nueve del rival”, ha asegurado. En su opinión, al Zaragoza le faltó acierto en los metros finales y encontrar al rematador, pero el equipo ha generado ocasiones de gol: "Ojalá lleguemos tantas veces todos los fines de semana. Hemos tenido falta de acierto en la finalización”.

También ha alabado el rendimiento del guardameta del Nástic frente al Real Zaragoza. “Tiene mucho mérito Ayesa. Ha hecho dos paradas en la primera parte de máximo nivel”, indicó.

Para Ibai, los dos goles llegaron en acciones concretas: “Han sido dos acciones puntuales. La transición en el segundo gol es verdad que nos han superado”, ha reconocido. En el tanto del exzaragocista Sinan Bakis, el entrenador ha apuntado a la estrategia y a la calidad del lanzador del conjunto tarraconense, Eugeni: “En el primer gol, a balón parado, debemos ser conscientes de que tienen a uno de los mejores lanzadores de la categoría junto a Sielva. También está la ley del ex, que nos ha marcado”.

El entrenador también valoró el trabajo defensivo del equipo en este tipo de acciones a pesar de los dos tantos encajados. “Han sacado cuatro o cinco balones parados más y los hemos defendido bien. Son un equipo muy peligroso a balón parado, con gente con potencial aéreo y un lanzador fantástico. Hay que mejorar, pero hemos sabido defender bien otras acciones”, ha opinado.

Preguntado por la posibilidad de haber jugado con dos delanteros, Ibai explicó su decisión en que al Real Zaragoza le faltaba presencia, pero no quería sumar tanta gente a esa altura: “Pau, Jaume y Tobajas han encontrado la zona intermedia muy bien. La idea con Peter era cargar el área desde atrás. No he sentido que el equipo necesitara dos puntas”.

Elogios para Vadillo, Tachi y Barrachina

Sobre el mercado de fichajes, Ibai ha explicado que no espera más incorporaciones salvo una, en este caso un lateral derecho: “No espero más que un jugador”, ha indicado poco antes de alabar el rendimiento de uno de los extremos frente al Nástic: “El partido de Vadillo ha sido espectacular. No hay un extremo en el mercado con mejores condiciones que Vadillo”.

También quiso destacar a Tachi y Barrachina a pesar de los goles encajados y algún que otro problema defensivo: “Estoy muy contento con el partido de Tachi y Barrachina. Cuando has tenido un año malo, te cansas, lo entiendo, pero hoy han hecho un partido en el que se les puede reprochar poco. Hay que tener confianza. Estoy muy contento con ellos”

Ibai Gómez mantuvo su discurso sobre la necesidad de construir el objetivo a través del juego mostrado ante el Nástic: “Para llegar al largo plazo, tienes que jugar en el corto. No creo en atajos. Debemos ser capaces de jugar así. Creo que el equipo debe ser este, porque es el que te acerca a gana”.

El vestuario, según ha detallado, ha terminado muy afectado por la derrota, pero convencido de lo mostrado durante el partido. “El vestuario está como yo, jodido por el resultado, pero se ha dado cuenta de que ha sido muy superior al rival, con confianza y líderes que saben que así es muy difícil perder partidos. Tengo claro que esto te acerca a ganar. Jugando así estaremos muy cerca de ganar cada fin de semana”.

Un mensaje para la afición

La afición ha ocupado una parte importante de sus palabras tras la derrota: “Agradecerles en el alma todo. Lo de hoy ha sido increíble. No tenía duda, lo han demostrado siempre. No voy a pedir nada. Que no tengan duda de que nos vamos a dejar el alma”.

Y ha vuelto a insistir en que la derrota le duele especialmente por el público: “Lo que más me revienta es por la afición, que ha sido espectacular. Creo que no nos pueden reprochar nada. El equipo se ha dejado el alma y lo ha intentado de todas las maneras. Creo que la gente se puede sentir orgullosa por actitud, llegadas y ocasiones. Nosotros estamos orgullosos de ellos”.