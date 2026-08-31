El muro del Real Zaragoza en el Costa Daurada: 33 remates sin premio

Tuvo Gaizka Ayesa, guardameta del Nástic, una noche intensa en el estreno liguero frente al Real Zaragoza. Hasta nueve paradas hizo el portero del rival zaragocista, el mejor de su equipo ante un conjunto de Ibai Gómez, que lo intentó muchas veces, hasta 33 remates fue capaz de producir, pero que se quedó sin anotar. Hay que viajar al 10 de mayo de año pasado, casi 16 meses y 46 partidos, para encontrar un precedente mayor en el equipo zaragocista, entonces en Segunda y ahora un escalón por debajo, en la Primera RFEF, de más intentos, en la victoria agónica ante el Cartagena que dejó casi sellada la permanencia.

Entonces, con Gabi en el banquillo, contra un rival que ya había bajado a Primera RFEF de forma matemática, fueron 37 remates para ganar 3-2 con un cabezazo en la prolongación de Dani Gómez después de que hubieran marcado Guti y Alberto Marí. 46 partidos de Liga después, 45 de Segunda y el de ayer en Tarragona de la categoría de bronce, el Zaragoza rozó esos registros, en un pleito donde Pau Sans fue el que más lo intentó pero no el único ya que Joaquín Delgado tuvo varios remates y algunos menos Cuenca, Jardí, Terrer o Vadillo, que por cierto estrelló un misil desde fuera del área en el larguero del conjunto catalán.

Sin embargo, el fútbol no entiende de méritos contraídos y sí de dominio de las áreas y el Zaragoza contra el Nástic estuvo mal en la suya propia, con errores de concentración, como en el primer gol de Bakis en una falta, o de repliegue, como en la diana de Segura, y en la del rival, donde se cansó de intentar sin suerte, con 33 remates, 18 en la primera parte y 15 en la segunda, con un reparto de 9 a puerta, 8 tentativas bloqueadas por rivales y hasta 16 fuera del marco de Gaizka Ayesa. El Nástic, que resultó ganador, solo necesitó 10 tiros para hacer dos goles y para que Bakis también mandara un remate al palo tras el desvío de Westerveld.

Un 75% de posesión

El Zaragoza, además, botó 10 saques de esquina y tuvo el 75% de posesión en el Costa Daurada, números que reflejan su gran dominio en el partido, acentuado por el hecho de que encajó gol en el primer minuto, en un imperdonable despiste a balón parado. El equipo de Ibai, que apuesta por ser protagonista, aún lo fue mucho más ante un enemigo que una vez dio el primer golpe retrasó líneas, defendió en bloque bajo y esperó alguna contra. Así llegó la sentencia de Segura en el 86.

La temporada pasada el Zaragoza en ningún partido de los 42 de Liga que le llevaron al descenso produjo tanto en ataque. Ante el Mirandés en casa llegó a los 26 remates, aunque solo 4 a puerta y hasta 14 bloqueados. Y 25 fueron ante el Ceuta ante un enemigo con 10 toda la segunda parte. En los choques fuera de casa que más lo intentó fueron en Butarque ante el Leganés y en Gijón ante un Sporting con 10 desde el final del primer acto, en ambos con 22, empatando ante el cuadro pepinero y cayendo en El Molinón.

Hace un año y ante la Real B

Y, por cierto, uno de los partidos donde más lo buscó sin suerte a domicilio fue en San Sebastián ante la Real Sociedad B, con 18 remates, cinco a puerta con las 5 paradas de Fraga y ocho fuera, y una sensación de superioridad (60% de posesión) que no se plasmó en el marcador, donde el Sanse necesitó muy poco (3 remates) para ganar el partido con una diana de un Ochieng. “La realidad es que dentro del resultado, que no es el que veníamos a buscar y que te vas jodido, creo que el equipo ha hecho un gran partido. Creo que es el camino que tenemos que seguir, estoy muy contento con el partido que ha hecho el equipo”, dijo Gabi en el estreno liguero del año pasado de una temporada que acabó en descenso.

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¿Qué dijo Ibai después de la derrota en Tarragona? Algo muy similar. Y también, por cierto, estaba jodido... "No me preocupa nada hoy, más que el resultado. Si juegas 20 partidos como este, ganas 19. Hemos sido absolutamente superiores. Ha sido el mejor partido desde que estamos aquí. Estoy jodido, me revienta perder. Tenemos muchas cosas que mejorar, pero estoy satisfecho", afirmó el entrenador vasco. En distinta categoría y con otro contexto, pero un estreno con la misma conclusión y con casi idéntico balance del míster Y el curso pasado ya se vio qué pasó...