El Real Zaragoza comunica a Saidu que no sale: sin acuerdo con el Gotzepe y el Mallorca no hará oferta en firme

El Real Zaragoza ha comunicado a Yussif Saidu que no va a salir en el mercado de verano, donde ha estado en la rampa de salida desde que acabó la temporada pasada y en los últimos días con ofertas en firme y negociaciones con el Goztepe, como contó este diario, y el Mallorca, que estaba dispuesto a presentar una propuesta por escrito este mismo lunes. Ambas ofertas eran de cesión. El Goztepe ha subido su propuesta y pagaba por el préstamo en torno a 500,000 euros y se establecía una opción de compra por Saidu de 3,5 millones, además de que el Zaragoza se quedaba con un porcentaje del pase, el 30%, si se ejecutaba la misma. La propuesta del Mallorca se iba a mover también en esos términos en un mercado que acaba mañana a las 23.59 horas en España.

El club aragonés, donde ha sido Guido Baroli, director general de la nueva propiedad, el que ha llevado las negociaciones, ha solicitado que la obligatoriedad de la compra sea por un número menor de partidos, 15, en lugar de los 20 que marcaba el club turco, modificar el calendario de pagos en el caso de la ejecución de la cesión y además que disminuya el porcenta del pase, que es del 25%, que tiene el Dansoman Wise, para que se quede en un 15%. El club turco, sexto en la pasada Superliga, ha mejorado la oferta en los últimos días, pagando más el préstamo, llegando a esos 500.000 euros, pero no ha accedido a todos los requisitos del Zaragoza.

Con todo, la noticia de que no salía el jugador le ha llegado al club otomano este lunes y desde el entorno del centrocampista africano se da por rota esa vía, como también la del Mallorca, que se había generado en los últimos días y el club balear tenía previsto presentar una oferta en firme este lunes en unos términos muy similares a la del Gotzepe y era un destino que aún atraía más al ghanés.

Saidu tiene contrato hasta 2030 en el Zaragoza y esa sería la duración, tres años, si antes del 30 de junio de 2027 ejecuta el Gotzepe la opción de compra del futbolista. El mercado en España cierra el 1 septiembre, pero no en Turquía, donde lo hace el día 4, por lo que el Gotzepe tendría margen hasta esa fecha podría inscribir al jugador, aunque ahora mismo la operación está rota.

Hace unas dos semanas, el Amed SFK, recién ascendido a la Superliga turca, habló con el Zaragoza y le transmitió una oferta de cesión del centrocampista ghanés de 21 años, con contrato hasta 2030, pagando 300.000 euros por el préstamo y con una opción de compra de 3 millones que sería obligatoria o de fácil consecución.

Desde el Zaragoza, donde se empezó el verano pidiendo 5 millones por el futbolista, al que se colocó en el mercado, no se le cerró al Amed la puerta a esa cesión y se habló como contraoferta de un pago por la cesión de 500.000 euros y 4 millones siendo obligatoria o de fácil consecución a final de temporada. La negociación no se inició como tal al no llegar propuesta formal. Saidu, que puede jugar de centrocampista y de central, es un jugador que Ibai Gómez valora mucho por sus condiciones , pero ha perdido peso en el equipo y ya no jugó en el estreno liguero.

Otros sondeos

No solo el Amed SFK, el Mallorca o el Gotzepe han preguntado por el centrocampista ghanés, ya que el Rapid de Viena austriaco o el Stoke City inglés también se interesaron por las condiciones y el Leicester o el Burnley también ingleses lo tienen en la agenda, lo mismo que algún club alemán, pero de momento se trata de sondeos y no hay nada en firme, aunque sí hubo una oferta extraoficial a principio de verano por el jugador de hasta tres millones, rechazada por el Zaragoza. El Almería también lo valoró como sustituto de Lopy, pero acabó fichado a Mikel Vesga.

Saidu, por el que se ejecutó la opción de compra del Dansoman Wise por 150.000 euros en octubre pasado, disputó 31 partidos de Liga con el Zaragoza la temporada anterior, 21 de ellos de titular, además de uno de Copa. Su nivel fue de más a menos, siendo casi siempre central, donde sufre más, aunque dejó constancia de sus elevadas cualidades, físicas sobre todo como centrocampista. En febrero tuvo un problema de rodilla que le obligó a parar durante cuatro semanas por un edema óseo del que se recuperó para el tramo final de Liga sin tener que pasar por el quirófano y con un tratamiento de plasma.