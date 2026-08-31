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El uno a uno del Real Zaragoza. Pau Sans destaca en la derrota zaragocista en el estreno.

El canterano ofreció una muy buena versión, sobre todo en la primera parte en un Zaragoza sin gol y donde destacó también Lucas Terrer o la buena puesta en escena de Vadillo

Pau Sans se intenta marchar de un rival en el partido en Tarragona.

Pau Sans se intenta marchar de un rival en el partido en Tarragona. / Carlos Gil-Roig

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Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza tuvo más fútbol que eficacia en el Nou Estadi de Tarragona, donde el jugador más destacado fue Pau Sans, que bajó el nivel en la segunda parte, como también le sucedió al equipo y a Lucas Terrer, otro de los más entonados. Ander aportó posesión y soluciones lo que le duró el físico y Tachi, Barrachina, Escudero o Joaquín Delgado fueron las pores noticias. Los cambios, salvo un Vadillo muy metido, apenas aportaron.

Westerveld | 5 |

Vendido. No pudo hacer nada en los goles y al menos envió al palo un remate de Bakis.

Gabilondo | 5 |

Desigual. Su banda generó peligro arriba y dudas atrás. Sufrió mucho en el repliegue.

Tachi | 2 |

Paupérrimo. Mal partido en casi todas las facetas. No dio firmeza ni contundencia.

Barrachina | 4 |

Nervioso. Se contagió de los nervios atrás y firmó un partido muy mejorable.

Escudero | 3 |

Escaso. Peligroso a balón parado y nada más, muy flojo en la faceta defensiva

Lucas Terrer | 6 |

Eficaz. Firmó una primera parte muy convincente y después bajó el nivel.

Ander Herrera | 5 |

Diluido. Cuando apareció, el Zaragoza tuvo el juego, pero la gasolina le duró poco.

Jaume Jardí | 2 |

Escondido. Apenas apareció y le ofreció muy poco al juego del equipo en ataque.

Marcos Cuenca | 3 |

Intermitente. Notó jugar en la izquierda y solo aportó en alguna acción aislada.

Pau Sans | 6 |

Incisivo. Fue el que más lo intentó en ataque. Muy bien en la primera parte.

Joaquín Delgado| 3 |

Fallón. Probó a Ayesa y falló una muy clara, no tuvo su noche en Tarragona.

También jugaron

Pereira. Tímido |3|

Vadillo. Suelto |6|

Tobajas. Gris |3|

Rubén Díez. Relevo |3|

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Ademo. Perdido |3|

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