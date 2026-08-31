Sangalli está ya a un paso del Real Zaragoza, muy cerca de dar el sí

Marco Sangalli está ya muy cerca del Real Zaragoza. El entorno del futbolista admite que su llegada se puede dar, que es factible, en las próximas horas, aunque el lateral derecho vasco está sin equipo y puede llegar a partir del cierre del mercado, que tendrá lugar este martes a las 23.59 horas. En todo caso, el Zaragoza y el jugador quieren dejar su futuro cerrado ya, este lunes incluso mejor que mañana martes. El defensa, en un interés adelantado por este diario, ya tiene la oferta zaragocista, que sería por una temporada, y es verdad que aún apura alguna intención de la categoría de plata, que no solo es el Burgos si traspasa a Lizancos, pero está ya casi decidido a jugar en Primera RFEF con el conjunto zaragocista.

"¿Mercado? No espero más que un jugador. Estos días he estado centrado en el partido. Viendo el partido de Vadillo, que ha sido espectacular, no vamos a encontrar a un extremo de mejores condiciones que Vadillo", dijo Ibai el domingo tras la derrota ante el Nástic y con 48 horas dde mercado por delante. El viernes, en la previa del partido en Tarragona, delimitó su petición en la recta final del mercado a "un lateral derecho".

En el Racing, Marco Sangalli, donde acabó contrato tras contribuir al ascenso a Primera División, participó la pasada campaña en 37 encuentros y fue titular en 15 de ellos. Anotó cuatro tantos y se despidió por la puerta grande tras cuatro años en El Sardinero. El guipuzcoano, que sonó con fuerza a comienzos del verano para reforzar a equipos de Segunda como el Burgos, quería jugar en la categoría de plata del fútbol nacional y así se lo dijo en un principio al Zaragoza, pero ya a finales de la semana pasada empezó a abrir una puerta que ahora contempla del todo. Sangalli acumula experiencia en Segunda, en la que cuenta con casi 400 encuentros distribuidos en sus etapas en Alavés, Mirandés, Alcorcón, Oviedo o el propio conjunto cántabro, con el que se ha enfrentado al Zaragoza en las últimas temporadas.

Campeny, sin jugar en el Europa

El paso dado por Sangalli ha hecho que el Zaragoza aparque la opción de Arnau Campeny, que de momento sigue sin opciones de llegar por la posición del Europa de solicitar 80.000 euros por el lateral catalán, al que le queda un año de contrato tras renovar hasta 2027 el pasado 31 de julio.

Campeny no jugó ni un minuto en el Europa este domingo en la derrota en casa ante el Real Jaén y el lateral, indiscutible en la permanencia del curso pasado en el conjunto catalán, ha presionado para que el cuadro barcelonés acceda a su traspaso haciendo valer el acuerdo verbal cuando renovó de que se le facilitaría la salidas i llegaba una oferta mejor o de un equipo de superior nivel, que solo habría que pagar una pequeña cantidad en ese caso. Sin embargo, el Europa no ha facilitado esa salida y desde finales de la semana pasada el lateral y central de ese equipo está en segundo plano para el Zaragoza, que en ningún caso va a abonar 80.000 euros por el jugador, ni la mitad de esa cifra. Si todo va normal, será Sangalli el elegido en esta recta final del mercado, con un fichaje que apunta a cerrarse pronto.