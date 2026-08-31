Estos son los horarios de las jornadas 3 y 4 del Real Zaragoza ante el Juventud Torremolinos y el Cartagena
Los blanquillos jugarán en El Pozuelo el domingo 13 de septiembre a las 16.00 horas y también en domingo, pero de la semana siguiente, a las 20.30 en el Ibercaja Estadio
La RFEF ha hecho oficiales los horarios de la tercera y la cuarta jornada de Primera Federación. En su segunda salida, el Real Zaragoza visitará al Juventud Torremolinos en El Pozuelo el domingo 13 de septiembre a las 16.00 horas. Por su parte, la SD Huesca recibirá al Villarreal B en El Alcoraz el mismo domingo a las 12.00 y el CD Teruel hará lo propio con el Real Jaén el sábado a las 18.45.
En la jornada número cuatro, los blanquillos serán los anfitriones frente al Cartagena el domingo 20 de septiembre a las 20.30 horas. El equipo oscense, de nuevo de local, se enfrentará un día antes al filial del Atlético de Madrid a las 21.00 y los turolenses viajarán ese mismo día a Madrid para disputar su partido contra el Rayo Majadahonda a las 16.30.
Pero antes se tiene que disputar la segunda jornada, en la que el Zaragoza jugará su primer partido en el Ibercaja Estadio ante el Antequera este sábado 5 de septiembre a las 21.00 horas, mientras que el domingo el Huesca se trasladará al feudo del actual líder, el Real Jaén, a las 11.30 y el Teruel disputará su primer partido como visitante frente al Real Murcia a las 18.15, también el 6 de septiembre.
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