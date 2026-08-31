Los 'uys' de Delgado, Pau, Cuenca, Terrer o Vadillo y el balance del primer mercado de A.GAIN en el Real Zaragoza

“Juzgadnos por lo que hagamos”. Esa es una de las frases del verano. La escribió Bobby Aitkenhead en una carta que dirigió a los abonados del Real Zaragoza en la que explicaba las claves del proyecto de A.GAIN, el fondo inversor propietario de la SAD desde el pasado mes de julio. Eso es lo que toca a partir de este momento, con el mercado de fichajes a punto de cerrarse, la plantilla casi hecha a falta del último remate y la temporada en curso. En la primera jornada, el Zaragoza perdió por 2-0 en el campo del Nástic.

En su debut en Primera RFEF, el equipo de Ibai Gómez cayó en la trampa de la categoría. De esta y de todas: concedió un gol a balón parado en el minuto uno (obra de Bakis, como si las bromas pesadas del destino no hubieran terminado), dominó claramente el encuentro por su manifiesta superioridad, falló un carrusel de oportunidades, o por falta de calidad en la definición o por paradas de Ayesa o por la intervención del larguero (de Joaquín Delgado, de Pau Sans, de Marcos Cuenca, de Iker Vadillo, de Lucas Terrer...) y encajó un segundo tanto en una contra en el manual del partido perfecto pero del revés. Además de precisión en tres cuartos y en el área, en lo que el entrenador deberá trabajar a fondo, al Zaragoza le faltó velocidad de balón y jugar de modo menos parsimonioso. No controló ninguna de las dos áreas. Su superioridad técnica era evidente. Tiene más gol del que demostró este domingo. Dio todo igual: primera derrota.

La bienvenida de la Primera RFEF fue cruel, como si la pesadilla de la temporada pasada no hubiese terminado. Sucedieron cosas parecidas. El campeonato será más corto que la Segunda División, cuatro fechas menos de las que el aficionado estaba acostumbrado durante los últimos años. Está recién empezado y no corresponden los juicios sumarísimos. Es momento de darle tiempo al tiempo, de tener calma y dejar que los días y las jornadas transcurran. Que Ibai Gómez trabaje y que sus jugadores sean capaces de convertir en buenos resultados el trabajo que hacen con su entrenador.

De su propio puño y letra, Aitkenhead desveló que iba a basar la estrategia de su grupo de inversión en cuatro pilares fundamentales: cuentas sanas, dirección deportiva profesional, cantera y unas mejores instalaciones. Aunque al Real Zaragoza le persigue el futuro ya en el presente y a su alrededor bailan las sombras de su pasado, el proyecto de A.GAIN está pensado para dar frutos a medio y largo plazo. A estas alturas ya se sabe que el nuevo grupo de inversión no hará locuras económicas. La exigencia deportiva a la que se enfrenta será enorme, inmediata e ineludible: lograr el ascenso a Segunda a la primera.

Juan Forcén y Bobby Aitkenhead, en la presentación del nuevo proyecto accionarial del Real Zaragoza el jueves. / JAIME GALINDO

Lalo Arantegui ha construido una plantilla con dos líderes claros, uno en el banquillo, Ibai Gómez, y otro en el campo, Ander Herrera. El equipo tiene una amplia base de futbolistas de la casa con diferentes piezas importantes distribuidas a lo largo de toda la columna vertebral, junto a Vadillo y Tobajas tras su buena pretemporada, y ha hecho varias apuestas muy características del director deportivo: Peter Ademo, Sem Westerveld, Joaquín Delgado o Jaume Jardí. Junto a ellos, otros tiros más conservadores como Escudero, Rubén Díez o Edu Espiau buscando que el grupo haga de la veteranía una virtud por si vienen mal dadas. En las primeras de cambio no fueron muy útiles.

El Real Zaragoza ha ejecutado varias ventas o cesiones con opción de compra (Francho, Adrián Liso, Álex Gomes y Juan Sebastián) para minimizar el impacto financiero del descenso y no ha gastado nada o prácticamente nada en pagar traspasos a la hora de fichar. Varias operaciones en las que había dinero de por medio no fructificaron. La más icónica fue la de Diego Fuoli, el guardameta con el que Arantegui soñaba para defender la Puerta del Carmen. La SAD no está para ese tipo de alegrías económicas ahora mismo.

Desde su llegada, A.GAIN está fiscalizando cada euro que se gasta en todas las áreas del club, también en la deportiva. Aun con todo, el presupuesto del Real Zaragoza será el más alto de su grupo de Primera RFEF, lo que indudablemente otorga le una ventaja competitiva aunque en absoluto definitiva. No será fácil, ya se vio en Tarragona frente a un rival de menor calidad. Por el camino aparecerán otros enemigos que han conformado buenos equipos. Hoy se cierra el mercado. A Ibai Gómez solo le faltaba un lateral derecho. El gol deberá encontrarlo desde el próximo sábado en la segunda jornada. Nunca antes la obligación del Zaragoza había sido tan evidente: el ascenso a Segunda al primer intento.